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Авария с двумя фурами затормозила КАД на севере Петербурга. Водителя с трудом вытащили из кабины

Две фуры и «Патриот» столкнулись на КАД

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После аварии с тремя автомобилями на КАД между Выборгским и Новоприозерским шоссе образовалась внушительная пробка. Водители предупреждают, что простоять в ней можно почти час.

Внутреннее кольцо встало около половины шестого вечера, когда на трассе столкнулись два большегруза и УАЗ. Одна из фур врезалась в заднюю часть первой, кабину искорежило. По словам очевидцев, водителя доставали сотрудники МЧС. Он остался жив. Также, по предварительной информации, неопасные травмы получил ребенок из УАЗа.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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Водители утверждают, что для объезда места аварии нужно около 50 минут. «Яндекс.Карты» подтверждают существенную пробку в этом месте.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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