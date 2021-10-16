Авария с двумя фурами затормозила КАД на севере Петербурга. Водителя с трудом вытащили из кабины

После аварии с тремя автомобилями на КАД между Выборгским и Новоприозерским шоссе образовалась внушительная пробка. Водители предупреждают, что простоять в ней можно почти час.
Внутреннее кольцо встало около половины шестого вечера, когда на трассе столкнулись два большегруза и УАЗ. Одна из фур врезалась в заднюю часть первой, кабину искорежило. По словам очевидцев, водителя доставали сотрудники МЧС. Он остался жив. Также, по предварительной информации, неопасные травмы получил ребенок из УАЗа.
Водители утверждают, что для объезда места аварии нужно около 50 минут. «Яндекс.Карты» подтверждают существенную пробку в этом месте.