Авария с двумя фурами затормозила КАД на севере Петербурга. Водителя с трудом вытащили из кабины

После аварии с тремя автомобилями на КАД между Выборгским и Новоприозерским шоссе образовалась внушительная пробка. Водители предупреждают, что простоять в ней можно почти час.

Внутреннее кольцо встало около половины шестого вечера, когда на трассе столкнулись два большегруза и УАЗ. Одна из фур врезалась в заднюю часть первой, кабину искорежило. По словам очевидцев, водителя доставали сотрудники МЧС. Он остался жив. Также, по предварительной информации, неопасные травмы получил ребенок из УАЗа.