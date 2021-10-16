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В Петербурге за 90 млн создадут 6 лабораторий для молодых ученых

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Четыре вуза в Петербурге получат деньги на открытие новых лабораторий. Работать в них будет молодежь.

Об открытии лабораторий сообщает пресс-служба Смольного 16 октября. Конкурс Минобрнауки выиграли ЛЭТИ, ИТМО, Политех и Институт проблем машиноведения. В первых двух откроются по две лаборатории — «Мобильные интеллектуальные системы», «Лаборатория фундаментальных основ построения интеллектуальных систем», «Лаборатория композитного искусственного интеллекта» и «Лаборатория интеллектуальных технологий в инфохимии». Политех намерен заняться проектом «Цифровое моделирование индустриальных систем», а ИПМ — «Адаптивным и интеллектуальным управлением сетевыми и распределенными системами». На все шесть идей выделено 90 млн рублей.

Руководить ими будут ученые в возрасте до 39 лет, в качестве сотрудников также наберут молодежь.

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