Дзюба забил сотый гол за «Зенит» и 143-й в чемпионатах России. Он повторил рекорд Веретенникова

Несмотря на поражение «Зенита» в матче с тульским «Арсеналом», форвард петербуржцев установил уникальное достижение. Его гол в ворота соперника на 88-й минуте стал для 33-летнего Дзюбы 143-м в карьере в чемпионатах России и сотым за петербургский клуб.

Дзюба повторил рекорд Олега Веретенникова, игравшего за «Ротор». Сотый гол за «Зенит» он отметил на футболке.