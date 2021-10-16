Дзюба забил сотый гол за «Зенит» и 143-й в чемпионатах России. Он повторил рекорд Веретенникова

Несмотря на поражение «Зенита» в матче с тульским «Арсеналом», форвард петербуржцев установил уникальное достижение. Его гол в ворота соперника на 88-й минуте стал для 33-летнего Дзюбы 143-м в карьере в чемпионатах России и сотым за петербургский клуб.
Дзюба повторил рекорд Олега Веретенникова, игравшего за «Ротор». Сотый гол за «Зенит» он отметил на футболке.
Туляки испортили праздник Дзюбе – Артем забил 100-й гол за «Зенит» 💪— Матч ТВ (@MatchTV) October 16, 2021
Он подготовился к памятному мячу – после удара побежал к камере и показал футболку. Артем еще не знал, что произойдет через пару минут 😳 pic.twitter.com/rBjcWof0y0
Гол Дзюбы помог «Зениту» сравнять счет в игре с тульским клубом, но соперник в конце встречи забил еще один мяч в ворота петербургской команды и завершил встречу в свою пользу.