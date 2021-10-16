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Дзюба забил сотый гол за «Зенит» и 143-й в чемпионатах России. Он повторил рекорд Веретенникова

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Несмотря на поражение «Зенита» в матче с тульским «Арсеналом», форвард петербуржцев установил уникальное достижение. Его гол в ворота соперника на 88-й минуте стал для 33-летнего Дзюбы 143-м в карьере в чемпионатах России и сотым за петербургский клуб.

Дзюба повторил рекорд Олега Веретенникова, игравшего за «Ротор». Сотый гол за «Зенит» он отметил на футболке.

Гол Дзюбы помог «Зениту» сравнять счет в игре с тульским клубом, но соперник в конце встречи забил еще один мяч в ворота петербургской команды и завершил встречу в свою пользу.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Mikkä Karhunen
а что кто то ещё смотрит этот фубол
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