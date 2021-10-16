Два автобуса и грузовик столкнулись в Нижнем Новгороде, пострадали почти два десятка человек

Грузовик, рейсовый автобус и маршрутка столкнулись в Нижнем Новгороде 16 октября. Сообщается минимум о 15 пострадавших.

Как сообщает региональное управление МЧС 16 октября, грузовая «Газель» и два автобуса с пассажирами столкнулись днем в Московском районе. Известно, что погибших нет. О пострадавших детях также информация не поступала. По данным полиции, травмы получили минимум 15 человек.

По данным ТАСС, грузовик поворачивал со второстепенной дороги и не уступил дорогу автобусу ЛиАЗ. Последний врезался в ПАЗ.