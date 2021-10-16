Футболистки «Зенита» сфотографировались в Эрмитаже в образах античных статуй

Футболистки женской команды «Зенит» сфотографировались в Государственном Эрмитаже в образах античных статуй. Как сообщили в пресс-службе клуба 16 октября, фотопроект создан совместно с музеем, а также Фондом медицинских решений «Не напрасно» и приурочен к месяцу повышения осведомленности в отношении рака молочной железы.

«Мы гордимся тем, что наша команда второй год подряд становится послом акции «Розовый октябрь» в Петербурге, — заявила Ольга Порядина, главный тренер женской команды «Зенит». — Приятно, что футболистки могут обратить внимание болельщиков на такие важные стороны жизни, как забота о своем здоровье. Конечно, мы с радостью поддержали инициативу Фонда «Не напрасно» и постарались напомнить о том, что рак молочной железы — излечимое заболевание при условии обнаружения на ранней стадии. Именно поэтому в октябре мы говорим о важности профилактических осмотров и скрининга».