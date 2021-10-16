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Подросток в Мордовии попытался зарядить ручной гранатомет и оказался в больнице

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17-летний молодой человек оказался в больнице с травмами после взрыва ручного гранатомета. Мордовские следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении боеприпасов.

О возбуждении дела 16 октября сообщает республиканское управление Следкома. Пока неизвестно, откуда у юноши гранатомет. Есть версия, что он нашел его в одном из гаражей. При попытке зарядить оружие оно взорвалось.

Молодой человек и его приятель развлекались с гранатометом в заброшенном здании. Других пострадавших и разрушений нет. Жизни юноши ничего не угрожает.

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