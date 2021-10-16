Оперштаб насчитал Петербургу коллективный иммунитет почти в 60%, но число вакцинированных не совпало с городскими измерениями

На сайте портала «Стопкоронавирус.рф» появились данные об уровне коллективного иммунитета как в целом по России, так и по отдельным городам. Всего по состоянию на 15 октября прививку первым компонентом вакцины сделали 51 млн человек, полную вакцинацию прошли 47,5 млн. Уровень коллективного иммунитета оценен в 45%.



В Петербурге уровень иммунитета оценивается в 58%. Для сравнения: в Ленинградской области — 35%, в Москве — 61%, Московской области — 64%.

Из пяти параметров, на основе которых формируется статус региона, свободного от ковида, Петербург соответствует только одному — нужному охвату тестирования. По заболеваемости, доле коллективного иммунитета и доле свободного коечного фонда, а также числу пациентов на ИВЛ Северная столица до такого статуса не дотягивает.