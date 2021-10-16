FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +8
71.24р82.73р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Оперштаб насчитал Петербургу коллективный иммунитет почти в 60%, но число вакцинированных не совпало с городскими измерениями

В оперштабе рассказали о коллективном иммунитете петербуржцев

Российские власти запустили прививочный счетчик. По данным оперштаба, в Петербурге на 100 тысяч больше вакцинированных, чем по данным Смольного.

6
Печать

На сайте портала «Стопкоронавирус.рф» появились данные об уровне коллективного иммунитета как в целом по России, так и по отдельным городам. Всего по состоянию на 15 октября прививку первым компонентом вакцины сделали 51 млн человек, полную вакцинацию прошли 47,5 млн. Уровень коллективного иммунитета оценен в 45%.

В Петербурге уровень иммунитета оценивается в 58%. Для сравнения: в Ленинградской области — 35%, в Москве — 61%, Московской области — 64%.

Из пяти параметров, на основе которых формируется статус региона, свободного от ковида, Петербург соответствует только одному — нужному охвату тестирования. По заболеваемости, доле коллективного иммунитета и доле свободного коечного фонда, а также числу пациентов на ИВЛ Северная столица до такого статуса не дотягивает.

При этом данные оперштаба о количестве вакцинированных не совпали с городскими. Ранее власти Северной столицы сообщали, что в Петербурге полностью вакцинированы 1 776 083 жителя. По данным оперштаба, их 1 892 624, то есть на 110 тысяч больше. «Фонтанка» задала вопрос о причинах расхождения комздраву.

В июле вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что показатель коллективного иммунитета должен достичь 80 процентов взрослого населения. В эту категорию входят перенесшие COVID-19 или сделавшие прививку в последние полгода, а также те, кто болел или привился раньше, но прошел ревакцинацию.

Переболевшими в Петербурге числятся 606 786 человек. Таким образом, можно предположить, что расчет доли коллективного иммунитета оперштаба делался от взрослого населения, а не от всех жителей, но учитывал всех переболевших, а не только тех, кто перенес заболевание за последние полгода. От общего населения Северной столицы сумма вакцинированных и выздоровевших (2,5 млн человек) составляет около 46%.

© Фонтанка.Ру

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

vml1
Ужас. Какой бардак в стране. Махновщина. Кто в лес кто по дрова.
265939387
Дело ясное, что дело тёмное...
Sergik7
Кто нибудь из привитых в розыгрыше победил?)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний