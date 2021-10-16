Оперштаб насчитал Петербургу коллективный иммунитет почти в 60%, но число вакцинированных не совпало с городскими измерениями

На сайте портала «Стопкоронавирус.рф» появились данные об уровне коллективного иммунитета как в целом по России, так и по отдельным городам. Всего по состоянию на 15 октября прививку первым компонентом вакцины сделали 51 млн человек, полную вакцинацию прошли 47,5 млн. Уровень коллективного иммунитета оценен в 45%.
В Петербурге уровень иммунитета оценивается в 58%. Для сравнения: в Ленинградской области — 35%, в Москве — 61%, Московской области — 64%.
Из пяти параметров, на основе которых формируется статус региона, свободного от ковида, Петербург соответствует только одному — нужному охвату тестирования. По заболеваемости, доле коллективного иммунитета и доле свободного коечного фонда, а также числу пациентов на ИВЛ Северная столица до такого статуса не дотягивает.
При этом данные оперштаба о количестве вакцинированных не совпали с городскими. Ранее власти Северной столицы сообщали, что в Петербурге полностью вакцинированы 1 776 083 жителя. По данным оперштаба, их 1 892 624, то есть на 110 тысяч больше. «Фонтанка» задала вопрос о причинах расхождения комздраву.
В июле вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что показатель коллективного иммунитета должен достичь 80 процентов взрослого населения. В эту категорию входят перенесшие COVID-19 или сделавшие прививку в последние полгода, а также те, кто болел или привился раньше, но прошел ревакцинацию.
Переболевшими в Петербурге числятся 606 786 человек. Таким образом, можно предположить, что расчет доли коллективного иммунитета оперштаба делался от взрослого населения, а не от всех жителей, но учитывал всех переболевших, а не только тех, кто перенес заболевание за последние полгода. От общего населения Северной столицы сумма вакцинированных и выздоровевших (2,5 млн человек) составляет около 46%.