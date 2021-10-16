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Под Выборгом ищут москвичку, которая пропала с яхты на Александровском озере

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Молодая женщина пропала с яхты на Александровском озере накануне. Лодку нашли на мелководье.

Подробности пропажи москвички 16 октября 47news рассказал ее супруг. Она вышла на воду на мини-яхте накануне утром, муж помог ей спустить лодку. На девушке был спасжилет и перчатки. В половине десятого утра, примерно через 40 минут после отправления, она отвечала на его сообщения, но затем телефон оказался вне зоны доступа.

Супруг отправился на поиски, объезжал берег Александровского озера на велосипеде, затем искал жену с помощью катера. Лодку нашли на мелководье, примерно в 800 метрах от места спуска, в 10 метрах от берега. Рядом расположена база отдыха, яхтсменка там не появлялась. В воде, примерно в ста метрах от лодки, нашли ее спасжилет и одну перчатку, вторая осталась в каюте.

Поисками пропавшей занимаются профессиональные спасатели, волонтеры и родные девушки. Она с супругом перебралась под Выборг из Москвы, чтобы быть ближе к воде.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

piterez
если перчатка с правой руки и она правша, то несчастный случай, а если левша, то есть вероятность криминала...
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