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«Ты останешься Первым». В ковидной реанимации скончался самый известный Петр Петербурга

Актер Андрей Булгаков, похожий на Петра I, умер в Петербурге от коронавируса

Пародист Театра исторических миниатюр Андрей Булгаков, известный петербуржцам по роли Петра Первого, скончался в больнице. У артиста был диагностирован коронавирус.

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Как сообщила на своей странице «ВКонтакте» супруга Андрея Булгакова Виктория, 63-летний актёр провёл две недели в реанимации. Врачи оценивали его состояние как тяжёлое. В 11:30 15 октября медики зафиксировали смерть. «Ты всегда будешь рядом, я очень тебя люблю, мой Гепард...» — написала Булгакова.

Андрей и Светлана Булгаковы выступали в роли Петра Первого и Екатерины II. Их часто можно было увидеть на Дворцовой площади и на городских праздниках.

Среди артистов за Андреем закрепилось звание «главного Петра». Эту роль петербуржец исполнял с 1991 года, он был лауреатом Всероссийского конкурса двойников. «Ты останешься Первым», — написал в «Инстаграме» о нём его коллега по образу Петра артист Леонид Петров.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (17)

vml1
я даже такого не знал. Хотя местный и коренной.
hyperborean
Очень жаль. Вечная память. Соболезнования супруге
Mikkä Karhunen
сколько лет было этому Петру??
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