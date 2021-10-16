«Ты останешься Первым». В ковидной реанимации скончался самый известный Петр Петербурга

Как сообщила на своей странице «ВКонтакте» супруга Андрея Булгакова Виктория, 63-летний актёр провёл две недели в реанимации. Врачи оценивали его состояние как тяжёлое. В 11:30 15 октября медики зафиксировали смерть. «Ты всегда будешь рядом, я очень тебя люблю, мой Гепард...» — написала Булгакова.

Андрей и Светлана Булгаковы выступали в роли Петра Первого и Екатерины II. Их часто можно было увидеть на Дворцовой площади и на городских праздниках.

Среди артистов за Андреем закрепилось звание «главного Петра». Эту роль петербуржец исполнял с 1991 года, он был лауреатом Всероссийского конкурса двойников. «Ты останешься Первым», — написал в «Инстаграме» о нём его коллега по образу Петра артист Леонид Петров.