В Петербурге подростка судят по делу о насилии над ребёнком. Его снова застукали на детской площадке

Родители пожаловались на подростка, сексуально интересующегося детьми в Приморском районе Петербурга. Оказалось, что в отношении парня уже возбуждено дело.
Как стало известно «Фонтанке» 16 октября, накануне в полицию поступило сообщение от матери 8-летнего школьника. По словам петербурженки, на детской площадке на Аэродромной улице подросток совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её сына. Также в дежурную часть позвонила ещё одна горожанка и рассказала о 16-летнем мальчике, который пристаёт к малышам.
Подростка задержали и после опроса передали родителям. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. 20 сентября дело передали в суд.