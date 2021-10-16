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В Петербурге подростка судят по делу о насилии над ребёнком. Его снова застукали на детской площадке

Подросток домогался школьника на Аэродромной улице

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Родители пожаловались на подростка, сексуально интересующегося детьми в Приморском районе Петербурга. Оказалось, что в отношении парня уже возбуждено дело.

Как стало известно «Фонтанке» 16 октября, накануне в полицию поступило сообщение от матери 8-летнего школьника. По словам петербурженки, на детской площадке на Аэродромной улице подросток совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её сына. Также в дежурную часть позвонила ещё одна горожанка и рассказала о 16-летнем мальчике, который пристаёт к малышам.

Подростка задержали и после опроса передали родителям. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. 20 сентября дело передали в суд.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

AndrewBarsik
К детям протестующих и недовольных у органов опеки и попечительства мгновенно появляется нездоровый интерес. Сразу начинаются угрозы изъятия ребёнка из семьи, если родители не "образумятся". А вот времени присмотреться к малолетним ублюдкам, представляющим реальную угрозу для других детей, у них нет, как впрочем и совести.
tatarin
Если факт сексуального насилия удастся доказать - получит реальный срок. За тяжкие преступления уголовка с 14 лет.
ShkVAl
Пилюля свинцовая ему нужна.
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