В Колпино сожгли новенький «Ауди А6». Многомиллионный ущерб нанесён коммерческому директору московской компании

Автомобиль бизнес-класса тушили в Колпинском районе Петербурга. Полиция ищет след предполагаемых поджигателей.
Как стало известно «Фонтанке» 16 октября, накануне с заявлением в полицию обратился коммерческий директор компании — поставщика электрооборудования. Фирма зарегистрирована в Москве. Мужчина живет в Колпино.
15 октября около пяти утра вспыхнул его «Ауди А6», припаркованный на улице Тазаева. Огонь уничтожил автомобиль бизнес-класса 2021 года выпуска. Потерю хозяин оценил в 4,6 млн рублей.
Полиция изучает видео с камер наблюдения с близлежащих домов. Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».