FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +8
71.24р82.73р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

В Колпино сожгли новенький «Ауди А6». Многомиллионный ущерб нанесён коммерческому директору московской компании

Ауди за 4,6 млн рублей сожгли в Петербурге

1
Печать

Автомобиль бизнес-класса тушили в Колпинском районе Петербурга. Полиция ищет след предполагаемых поджигателей.

Как стало известно «Фонтанке» 16 октября, накануне с заявлением в полицию обратился коммерческий директор компании — поставщика электрооборудования. Фирма зарегистрирована в Москве. Мужчина живет в Колпино.

15 октября около пяти утра вспыхнул его «Ауди А6», припаркованный на улице Тазаева. Огонь уничтожил автомобиль бизнес-класса 2021 года выпуска. Потерю хозяин оценил в 4,6 млн рублей.

Полиция изучает видео с камер наблюдения с близлежащих домов. Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Сандер_5e4cfab0af60d
Наверное где-то неподалёку есть полупустая платная автостоянка.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний