Ждать квоту нет времени. Подростку срочно требуется операция

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств на лечение тяжелобольных детей.
Слава Секисов, 14 лет.
Прогрессирующий сколиоз 3-й степени.
Спасёт операция. Не хватает 557 470 руб.
«Сын родился недоношенным и слабым. Три месяца его выхаживали в районной больнице. Но после выписки Слава на удивление быстро догнал в развитии своих сверстников. Даже простужался редко. А два года назад стал сильно сутулиться, и я заметила, что одно плечо у него выше другого. Ортопед диагностировал сколиоз и рекомендовал курсы массажа и ЛФК.
Но искривление усиливалось, со временем у сына начал расти горб на спине и на груди. Слава стал быстро уставать, начались боли в спине. Иногда приступы боли случались с такой силой, что сын садился на корточки и ждал, пока отпустит.
Я обратилась в петербургский Центр имени Альбрехта, где работают специалисты с огромным опытом лечения подобных заболеваний. Славу осмотрели и выявили множественные аномалии развития позвоночника и сильное искривление в двух плоскостях. Сколиоз прогрессирует и угрожает опасными осложнениями.
Сыну срочно нужна операция с установкой титановой конструкции. Но беда в том, что квоты на такие операции в клинике закончились. Нужно ждать больше года или платить самим. Но я одна воспитываю сына, и мне это не по силам. У Славы нет времени на ожидание – эта операция не только избавит его от боли, но и спасёт от опасных осложнений. Прошу, помогите!» Светлана Токмакова, Псковская область.
Андрей Першин, заведующий вторым детским травматолого-ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта (Санкт-Петербург):
«У Славы прогрессирует сколиоз, вызванный врожденным пороком развития позвонков и рёбер, отмечен выраженный болевой синдром, есть вероятность развития вторичных жизнеугрожающих расстройств функций органов дыхания и кровообращения. Необходима срочная операция: выведение позвоночника в максимально возможное правильное положение с последующей фиксацией грудного и поясничного отделов специальной металлоконструкцией. Операция позволит исправить деформацию, предотвратить развитие осложнений, избавит мальчика от боли».
Контакты для оказания помощи:
8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС
тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru
В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/
Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB
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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».