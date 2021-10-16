Ждать квоту нет времени. Подростку срочно требуется операция

«Сын родился недоношенным и слабым. Три месяца его выхаживали в районной больнице. Но после выписки Слава на удивление быстро догнал в развитии своих сверстников. Даже простужался редко. А два года назад стал сильно сутулиться, и я заметила, что одно плечо у него выше другого. Ортопед диагностировал сколиоз и рекомендовал курсы массажа и ЛФК.

Но искривление усиливалось, со временем у сына начал расти горб на спине и на груди. Слава стал быстро уставать, начались боли в спине. Иногда приступы боли случались с такой силой, что сын садился на корточки и ждал, пока отпустит.



Я обратилась в петербургский Центр имени Альбрехта, где работают специалисты с огромным опытом лечения подобных заболеваний. Славу осмотрели и выявили множественные аномалии развития позвоночника и сильное искривление в двух плоскостях. Сколиоз прогрессирует и угрожает опасными осложнениями.



Сыну срочно нужна операция с установкой титановой конструкции. Но беда в том, что квоты на такие операции в клинике закончились. Нужно ждать больше года или платить самим. Но я одна воспитываю сына, и мне это не по силам. У Славы нет времени на ожидание – эта операция не только избавит его от боли, но и спасёт от опасных осложнений. Прошу, помогите!» Светлана Токмакова, Псковская область.



Андрей Першин, заведующий вторым детским травматолого-ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта (Санкт-Петербург):

