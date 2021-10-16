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Ждать квоту нет времени. Подростку срочно требуется операция

Славе срочно требуется операция – у него прогрессирующий сколиоз, который угрожает серьёзными осложнениями, включая расстройство функций органов дыхания и кровообращения. Уже сейчас подросток испытывает чудовищные боли. Но квоту на операцию нужно ждать больше года. Этого времени у Славы нет. Следовательно, за лечение нужно платить.

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств на лечение тяжелобольных детей.

Слава Секисов, 14 лет.

Прогрессирующий сколиоз 3-й степени.

Спасёт операция. Не хватает 557 470 руб.

«Сын родился недоношенным и слабым. Три месяца его выхаживали в районной больнице. Но после выписки Слава на удивление быстро догнал в развитии своих сверстников. Даже простужался редко. А два года назад стал сильно сутулиться, и я заметила, что одно плечо у него выше другого. Ортопед диагностировал сколиоз и рекомендовал курсы массажа и ЛФК.

Но искривление усиливалось, со временем у сына начал расти горб на спине и на груди. Слава стал быстро уставать, начались боли в спине. Иногда приступы боли случались с такой силой, что сын садился на корточки и ждал, пока отпустит.

Я обратилась в петербургский Центр имени Альбрехта, где работают специалисты с огромным опытом лечения подобных заболеваний. Славу осмотрели и выявили множественные аномалии развития позвоночника и сильное искривление в двух плоскостях. Сколиоз прогрессирует и угрожает опасными осложнениями.

Сыну срочно нужна операция с установкой титановой конструкции. Но беда в том, что квоты на такие операции в клинике закончились. Нужно ждать больше года или платить самим. Но я одна воспитываю сына, и мне это не по силам. У Славы нет времени на ожидание – эта операция не только избавит его от боли, но и спасёт от опасных осложнений. Прошу, помогите!» Светлана Токмакова, Псковская область.

Андрей Першин, заведующий вторым детским травматолого-ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта (Санкт-Петербург):

«У Славы прогрессирует сколиоз, вызванный врожденным пороком развития позвонков и рёбер, отмечен выраженный болевой синдром, есть вероятность развития вторичных жизнеугрожающих расстройств функций органов дыхания и кровообращения. Необходима срочная операция: выведение позвоночника в максимально возможное правильное положение с последующей фиксацией грудного и поясничного отделов специальной металлоконструкцией. Операция позволит исправить деформацию, предотвратить развитие осложнений, избавит мальчика от боли».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».

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Комментарии (2)

VKuser174198221
Напишите Усманову...или Абрамовичу...Они украли наши деньги.....
лексус
Держись пацан, дай бог здоровья. Позорище а не государство, зачем платить налоги или ещё что то этим людям, которые даже ребёнка вылечить не могут. Зато если завтра Лукашенко или таджики попросят безвозмездно 10 миллиардов долларов то уверяю, на это деньги нашли бы.
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