Более пяти тысяч человек приняли участие в акции протеста из-за расселения сквота в Берлине

Более пяти тысяч человек приняли участие в акции протеста из-за выселения левых активистов из незаконно занятого заброшенного здания в центре Берлина — сквота «Кёпи». Демонстранты вели себя агрессивно.
Протестанты нападали на сотрудников полиции, несколько из них пострадали. Кроме того, были повреждены несколько автомобилей. В районе Кройцберг активисты зажигали бенгальские огни и петарды и сносили дорожные знаки. Об этом 16 октября сообщило ТАСС, ссылаясь на агентство DPA.
Ранее сотрудники полиции немецкой столицы вместе с коллегами из других федеральных земель ФРГ начали операцию по расселению сквота.
«В ходе операции были задержаны — преимущественно временно для установления личности, — более 50 человек. Это последние данные, но число может вырасти», — заявил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
Задержания происходили не только на территории «Кёпи», но и в прилегающих к нему районах. С площадки сквота вывели 38 человек, часть из них попытались сопротивляться: они бросали в правоохранителей бутылки, камни и петарды, однако обошлось без серьезных травм.
Сквот «Кёпи» был расположен на Копёникерштрассе, 137 в Берлине. Здание и прилегающий к нему дворик были захвачены левыми активистами из Западного Берлина в 1990 году. Власти Берлина начали расселять захваченные левыми активистами здания в бывшем Восточном Берлине вскоре после воссоединения Германии в октябре 1990 года, однако многие из них не удалось расселить до сих пор.