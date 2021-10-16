Более пяти тысяч человек приняли участие в акции протеста из-за расселения сквота в Берлине

Более пяти тысяч человек приняли участие в акции протеста из-за выселения левых активистов из незаконно занятого заброшенного здания в центре Берлина — сквота «Кёпи». Демонстранты вели себя агрессивно.



Протестанты нападали на сотрудников полиции, несколько из них пострадали. Кроме того, были повреждены несколько автомобилей. В районе Кройцберг активисты зажигали бенгальские огни и петарды и сносили дорожные знаки. Об этом 16 октября сообщило ТАСС, ссылаясь на агентство DPA.

Ранее сотрудники полиции немецкой столицы вместе с коллегами из других федеральных земель ФРГ начали операцию по расселению сквота.