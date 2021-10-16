В Финляндии утвердили требование о двойном тестировании для въезжающих в страну

Парламент Финляндии утвердил требование о двойном тестировании для въезжающих в государство. Если у пассажира нет справки о вакцинации, он должен сделать первый тест в стране отправления, а второй — уже в Суоми.



Как сообщило издание Yle 15 октября, прибывающий в страну обязан предъявить на границе документы, которые подтвердят, что он либо переболел коронавирусом не более шести месяцев назад, либо прошел полную иммунизацию, или сделал тест на коронавирус перед приездом.

Кроме того, парламент одобрил законопроект о введении коронапаспорта. Одновременно с этим депутаты проголосовали за продление ограничительных мер на въезд в страну до конца года. Закон начнет действовать в полночь.