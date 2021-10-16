Хмурится и сопит: как распознать, что этот человек вам не подходит (12 опасных «маячков» в поведении)

Эксперт рассказала, как нужно действовать, чтобы построить отношения на долгую перспективу Фото: Юрий Орлов, Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Когда мы общаемся с человеком на уровне простого знакомства, то можем снисходительно относиться к его поступкам, которые порой кажутся нам странными. Но если отношения начинают перерастать во что-то большое, а общение становится более близким, то тут уже могут появляться «маячки», которые сигнализируют о том, что что-то не так. В начале отношений влюбленный человек часто игнорирует подобные сигналы, списывая свою тревогу на излишнюю мнительность. Тревога и правда может быть ложной, но есть моменты, которые точно должны насторожить и заставить задуматься — подходит ли вам этот человек. Мы попросили психолога объяснить, как с первых встреч понять, что партнер нам не подходит, пока всё не зашло слишком далеко.



На что обращаем внимание в первую очередь Семейный психолог Светлана Цветкова привела примеры ситуаций, которые, без сомнения, можно считать тревожным сигналом. Если в ваших отношениях происходит нечто похожее, то задумайтесь, вполне возможно, что ваш спутник или спутница вам не подходят. Тревожным симптомом можно считать ситуацию, когда партнер откровенно нарушает ваши границы и посягает на личное пространство: не считает нужным спрашивать разрешения, чтобы воспользоваться вашими личными вещами, заглядывает в телефон или компьютер, читает переписки с другими людьми. Еще один маячок — человек не интересуется вашей жизнью, ему неинтересно, где и кем вы работаете, чем занимаетесь, как любите проводить время. Это может говорить о том, что вы как личность ему не нужны, а только как некая функция. Партнер не смотрит в глаза, постоянно в телефоне, занят своими делами даже на свидании. — Тревожный сигнал — когда у человека случаются приступы агрессии: крик, раздражение, несдержанность или такая крайность, как рукоприкладство. Даже если агрессия направлена не в ваш адрес, не стоит оставлять этот момент без внимания. Ситуации, когда партнер пытается прибегнуть к манипуляциям. Например, перестает разговаривать после ссоры, вместо того чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Часто не отвечает на звонки и сообщения. При этом всем видом показывает, что таким образом «наказывает» вас за неугодное поведение, — объясняет психолог.

Среди прочего Светлана Цветкова выделяет излишнюю навязчивость, преследования, слежки, чрезмерную и беспочвенную ревность. Человек часто лжет по пустякам, противоречит сам себе, не исполняет своих обещаний. Если вы замечали что-то из перечисленного (а может быть, и всё вместе), то, скорее всего, вам с этим партнером не по пути. — Задумайтесь, если вас постоянно критикуют, учат жизни и дают непрошеные советы. Если партнер подавляет вашу волю, желания, диктует свои условия. Если осуждает и обесценивает ваши собственные действия и результаты. Будучи влюбленными, мы часто готовы сделать для любимого человека всё, что угодно, отдать всё, что имеем, но должен насторожить тот случай, когда партнер только принимает от вас любые блага, но не спешит дать что-то взамен. Это касается и материальной стороны вопроса, и эмоциональной. Поводом задуматься психолог называет и слишком быстрое сближение с партнером. — Конечно, бывает любовь с первого взгляда и на всю жизнь, но в большинстве случаев людям требуется время, чтобы узнать друг друга. Если же человек (условно) на первом свидании говорит о том, что вы любовь всей его жизни и он готов ради вас на всё, это немного странно. Также я бы отнесла сюда ранний переход к интимной близости. Наконец, если все близкие и друзья в один голос говорят, что с вашим избранником что-то не так, не принимают его и сочувствуют вам, то, возможно, стоит взглянуть на эти отношения под другим углом. Не стройте серьезных планов в отношении людей, с которыми вы общались только по интернету, а для первых встреч обязательно выбирайте людные места, — советует Светлана Цветкова.

Не стесняйтесь задавать своему партнеру вопросы о вашем совместном будущем — это нормально Иллюстрация: Юрий Орлов, Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Задаем проверочные вопросы (аккуратно)

Задавать вопросы в начале отношений — это нормально, ведь при знакомстве люди видят только внешность друг друга; чтобы узнать человека получше, нужно с ним общаться. Не стоит устраивать допрос на первом свидании, проясняйте беспокоящие вас вопросы по мере развития отношений. Светлана Цветкова выделяет несколько групп вопросов, которые следует выяснить до свадьбы: о личности — какие у человека увлечения, ценности, предпочтения. Вполне уместно задать вопрос о предыдущих отношениях, закончились ли они. Не рекомендуется в подробностях рассказывать о своих прошлых отношениях и партнерах, но важные сведения все-таки следует прояснить, например, был ли человек в браке и есть ли у него дети. — Задайте вопрос о жизненных целях, мировоззрении, вероисповедании. В чем каждый видит цель жизни, какая роль отведена в ней партнеру. В здоровых отношениях партнеры уважают жизненные цели друг друга и оказывают взаимную поддержку на пути к их достижению. Проясните ситуацию относительно будущего: где жить, кем работать, когда и сколько детей хотите иметь. Неловкий вопрос о финансах тоже следует аккуратно поднять: в начале отношений партнеры почти никогда не говорят о деньгах, но в долгосрочной перспективе финансовые вопросы могут стать камнем преткновения, — объясняет семейный психолог.

Не лишним будет поинтересоваться про родителей, родственников. Что ваш спутник или спутница думают о верности, изменах, как решают конфликтные ситуации, всё ли в порядке со здоровьем. Главное — спрашивайте постепенно, не превращайте каждое свидание в анкетирование, иначе ваши отношения заранее будут обречены на провал. Стерпится — слюбится? — Выбор партнера для создания семьи — это очень важный шаг в жизни человека. Семья — это не просто дом, это место, где человек испытывает всю палитру личностных переживаний и получает удовлетворение базовых потребностей — в безопасности, принятии, любви. Поэтому так важно, кто с вами рядом разделяет вашу жизнь, — говорит Светлана Цветкова. Выражение «стерпится — слюбится», по ее мнению, давно осталось в прошлом — Раньше девушек выдавали замуж не по любви, а потому что так надо: жених богат, с хорошей фамилией или же время подошло, кто посватался, за того и отдали. Что оставалось делать девушке в такой ситуации? Утешать себя тем, что стерпится и слюбится. Сейчас мы живем в другое время. Сегодня люди свободны в выборе. Так зачем изначально обрекать себя не на счастливый брак, а на терпимость? Впрочем, каждый отдельный случай индивидуален, и я допускаю, что отношения, созданные не по любви, могут устраивать обоих супругов или все-таки перерасти в любовь, — считает психолог.