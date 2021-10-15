FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +8
71.24р82.73р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Станция метро «Девяткино» в Петербурге вновь открыта на вход

1
Печать

Станция метро «Девяткино» в Петербурге вновь доступна на вход. Ранее в Telegram-канале «Метро Петербурга» появилась информация о том, что ее закрыли по техническим причинам.

«Станция «Девяткино» открыта на вход и на выход», — сообщили в мессенджере 15 октября.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Reaktif
Когда уже на пару лет на ремонт закроют?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний