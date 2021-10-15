Станция метро «Девяткино» в Петербурге вновь открыта на вход

Станция метро «Девяткино» в Петербурге вновь доступна на вход. Ранее в Telegram-канале «Метро Петербурга» появилась информация о том, что ее закрыли по техническим причинам.



«Станция «Девяткино» открыта на вход и на выход», — сообщили в мессенджере 15 октября.