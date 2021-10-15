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Станцию метро «Девяткино» в Петербурге закрыли на вход по техническим причинам

Пассажирам советуют пользоваться электричками.

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Станцию метро «Девяткино» в Петербурге закрыли на вход. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Метро Петербурга» 15 октября.

«В 22:20 станция «Девяткино» закрыта на вход по техническим причинам», — сообщили в мессенджере. Однако уточнили в Telegram-канале, станция продолжает работать на выход.

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