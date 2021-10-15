СКА проиграл «Йокериту» и утратил лидерство в Западной конференции

Поражением хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита». Встреча проходила 15 октября в Хельсинки. Армейцы в овертайме уступили со счетом 4:5 (1:1, 2:2, 1:1, 0:1).
Середина овертайма.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) October 15, 2021
КРЕСТОВИНА нас спасает.
А затем не спасает - после рикошета Скленичка забивает пятый.
Уступаем в Хельсинки.#ЙОКСКА pic.twitter.com/iAcI8QvrXF
Голы за СКА забили Мэт Робинсон (18 минута), Йоонас Кемппайнен (25), Игорь Ожиганов (36), Андрей Кузьменко (59).
Рубка началась, а мы вам готовы показать шедевр от Кузи!#ЙОКСКА pic.twitter.com/Qc6kYg7Zgx— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) October 15, 2021
У «Йокерита» отличились Никлас Енсен (1), Тему Турунен (25), Филип Хольм (31), Джордан Шрёдер (60), Давид Скленичка (63).
Из-за этого поражения СКА потерял лидерство в турнирной таблице Западной конференции, уступив первое место как раз «Йокериту». Следующий матч петербуржцы проведут дома 17 октября против «Барыса».