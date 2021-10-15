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СКА проиграл «Йокериту» и утратил лидерство в Западной конференции

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Поражением хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита». Встреча проходила 15 октября в Хельсинки. Армейцы в овертайме уступили со счетом 4:5 (1:1, 2:2, 1:1, 0:1).

Голы за СКА забили Мэт Робинсон (18 минута), Йоонас Кемппайнен (25), Игорь Ожиганов (36), Андрей Кузьменко (59).

У «Йокерита» отличились Никлас Енсен (1), Тему Турунен (25), Филип Хольм (31), Джордан Шрёдер (60), Давид Скленичка (63).

Из-за этого поражения СКА потерял лидерство в турнирной таблице Западной конференции, уступив первое место как раз «Йокериту». Следующий матч петербуржцы проведут дома 17 октября против «Барыса».

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