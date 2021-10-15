FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +7
71.24р82.73р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Камбербэтч покажет котиков

0
Печать

С 21 октября в кинотеатрах начнут показывать «Кошачьи миры Луиса Уэйна» (16+) — фильм в проверенном формате биографии художника-чудака. Сюжет основан на жизни реально существовавшего британского графика Луиса Уэйна, придумавшего образы бесчисленных антропоморфных котиков и прославившегося этими милыми картинками на весь свет. Правда, большого счастья этот успех художнику не принес.

Фото: vlgfilm.ru/
ПоделитьсяПоделиться

Главную роль сыграл Бенедикт Камбербэтч, что уже само по себе повод ленту смотреть. Все-таки никто не умеет лучше него создавать на экране образы чудаков и харизматичных аутсайдеров. Кроме Камбербэтча, в фильме удалось собрать невероятно пеструю компанию актеров: музу художника сыграла звезда «Короны» Клер Фой, редактора и патрона Уэйна — гений ролей второго плана Тоби Джонс, закадровый текст начитала Оливия Коулман. Отметились в фильме даже рок-идол Ник Кейв — ему досталась небольшая роль литератора Герберта Уэллса — и автор «Кролика Джоджо» Тайка Вайтити. В общем, можно быть уверенным, что историю творческого поиска через безумие на экране показать удалось — иначе и быть не может.

Иван Чувиляев

Фото: vlgfilm.ru/

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний