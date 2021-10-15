Камбербэтч покажет котиков

С 21 октября в кинотеатрах начнут показывать «Кошачьи миры Луиса Уэйна» (16+) — фильм в проверенном формате биографии художника-чудака. Сюжет основан на жизни реально существовавшего британского графика Луиса Уэйна, придумавшего образы бесчисленных антропоморфных котиков и прославившегося этими милыми картинками на весь свет. Правда, большого счастья этот успех художнику не принес.
Главную роль сыграл Бенедикт Камбербэтч, что уже само по себе повод ленту смотреть. Все-таки никто не умеет лучше него создавать на экране образы чудаков и харизматичных аутсайдеров. Кроме Камбербэтча, в фильме удалось собрать невероятно пеструю компанию актеров: музу художника сыграла звезда «Короны» Клер Фой, редактора и патрона Уэйна — гений ролей второго плана Тоби Джонс, закадровый текст начитала Оливия Коулман. Отметились в фильме даже рок-идол Ник Кейв — ему досталась небольшая роль литератора Герберта Уэллса — и автор «Кролика Джоджо» Тайка Вайтити. В общем, можно быть уверенным, что историю творческого поиска через безумие на экране показать удалось — иначе и быть не может.
Иван Чувиляев