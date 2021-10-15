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Биткойн приблизился к рекорду. Впервые с апреля он превысил 60 тыс. долларов

Цена биткойна на бирже превысила 60 тыс. долларов

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Курс биткойна впервые с середины апреля превысил отметку в 60 тыс. долларов США. Об этом свидетельствуют данные торгов 15 октября.

Криптовалюта преодолела эту планку около 17:05 и поднялась до 60,335 тыс. долларов. Позже она начала колебаться вокруг показателя в 60 тысяч то превышая его, то опускаясь ниже. По данным на 18:45, биткойн за день вырос на 4,68%, до 60,02 тыс. долларов.

Последний раз криптовалюта была на этом уровне в середине апреля. Именно в этом месяце был достигнут исторический рекорд в 64,85 тыс. долларов. Биткойн отделяет от этого значения несколько процентов роста. С начала октября он уже вырос на 37%, с 43,82 тыс. долларов.

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Комментарии (6)

Денеб
Лохи заволновались.... Приготовились к разводу...пардон! - к инвестиции в биткоин...
Иванов Ив Ив
Пора проводить деноминацию доллара
Sergik7
Ёпсь ! Опять забыл прикупить на покупку квартиры!
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