Биткойн приблизился к рекорду. Впервые с апреля он превысил 60 тыс. долларов

Курс биткойна впервые с середины апреля превысил отметку в 60 тыс. долларов США. Об этом свидетельствуют данные торгов 15 октября.



Криптовалюта преодолела эту планку около 17:05 и поднялась до 60,335 тыс. долларов. Позже она начала колебаться вокруг показателя в 60 тысяч то превышая его, то опускаясь ниже. По данным на 18:45, биткойн за день вырос на 4,68%, до 60,02 тыс. долларов.



Последний раз криптовалюта была на этом уровне в середине апреля. Именно в этом месяце был достигнут исторический рекорд в 64,85 тыс. долларов. Биткойн отделяет от этого значения несколько процентов роста. С начала октября он уже вырос на 37%, с 43,82 тыс. долларов.

