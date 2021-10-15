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Петербургу добавили коек. Городская больница №2 снова начнет прием пациентов с коронавирусом

Городская многопрофильная больница №2 в Петербурге возобновит прием пациентов с COVID-19

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Городская многопрофильная больница №2 в Петербурге с 00 часов 16 октября открывает прием пациентов с ковидной пневмонией, средне-тяжелым и тяжелым течением коронавирусной инфекции.

В медучреждении в Учебном переулке остановлено оказание плановой и экстренной помощи. Там развернуто для пациентов с ковидом 1 011 коек, из них 86 – реанимационных (в обычное время – 1205 коек). В ночь на субботу скорая помощь начинает доставлять туда инфицированных пациентов.

В условиях роста заболеваемости «двойка» всегда перепрофилируется под ковид – оказание плановой и экстренной помощи останавливается на неопределенное время – пока не начнет снижаться заболеваемость ковидом. Нынешнее перепрофилирование – уже четвертое.

Обычно больницу в Озерках переводят в инфекционный режим после Мариинской больницы. На этот раз Мариинская дольше остается в системе оказания экстренной помощи нековидным пациентам – в ней в городе очень большая потребность.

С 15 октября добавлена 151 койка к инфекционному фонду Александровской больницы. Ранее он составлял 400 коек. Больница продолжает частично оказывать плановую и экстренную помощь неинфекционным пациентам.

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