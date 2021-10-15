Петербургу добавили коек. Городская больница №2 снова начнет прием пациентов с коронавирусом

Городская многопрофильная больница №2 в Петербурге с 00 часов 16 октября открывает прием пациентов с ковидной пневмонией, средне-тяжелым и тяжелым течением коронавирусной инфекции.



В медучреждении в Учебном переулке остановлено оказание плановой и экстренной помощи. Там развернуто для пациентов с ковидом 1 011 коек, из них 86 – реанимационных (в обычное время – 1205 коек). В ночь на субботу скорая помощь начинает доставлять туда инфицированных пациентов.



В условиях роста заболеваемости «двойка» всегда перепрофилируется под ковид – оказание плановой и экстренной помощи останавливается на неопределенное время – пока не начнет снижаться заболеваемость ковидом. Нынешнее перепрофилирование – уже четвертое.

