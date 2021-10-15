В Петербург завезли тропики. Ленинградский зоопарк представляет новую экспозицию

Ленинградский зоопарк предлагает петербуржцам погрузиться в атмосферу джунглей и влажных лесов, не покидая центр северного города. Сделать это можно в одном из самых «ярких и теплых» павильонов — «Тропическом доме».
Как пишет 15 октября в Instagram пресс-служба зоопарка, посетители экспозиции увидят обезьян, ленивцев, попугаев и других теплолюбивых животных, а еще яркие экзотические растения и цветы.
«[Оказаться посреди тропического леса] особенно приятно в осенне-зимний сезон, когда нос и руки уже порозовели от холода и хочется поскорей согреться!» — говорится в публикации.
Гостей предупреждают, что павильон открыт каждый день с 11:00 до 17:45, а в зданиях зоопарка нужно носить медицинские маски.