В Петербург завезли тропики. Ленинградский зоопарк представляет новую экспозицию

Ленинградский зоопарк предлагает петербуржцам погрузиться в атмосферу джунглей и влажных лесов, не покидая центр северного города. Сделать это можно в одном из самых «ярких и теплых» павильонов — «Тропическом доме».



Как пишет 15 октября в Instagram пресс-служба зоопарка, посетители экспозиции увидят обезьян, ленивцев, попугаев и других теплолюбивых животных, а еще яркие экзотические растения и цветы.



«[Оказаться посреди тропического леса] особенно приятно в осенне-зимний сезон, когда нос и руки уже порозовели от холода и хочется поскорей согреться!» — говорится в публикации.

