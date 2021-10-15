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В Петербург завезли тропики. Ленинградский зоопарк представляет новую экспозицию

В Ленинградском зоопарке открылся павильон «Тропический дом»

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Ленинградский зоопарк предлагает петербуржцам погрузиться в атмосферу джунглей и влажных лесов, не покидая центр северного города. Сделать это можно в одном из самых «ярких и теплых» павильонов — «Тропическом доме».

Как пишет 15 октября в Instagram пресс-служба зоопарка, посетители экспозиции увидят обезьян, ленивцев, попугаев и других теплолюбивых животных, а еще яркие экзотические растения и цветы.

«[Оказаться посреди тропического леса] особенно приятно в осенне-зимний сезон, когда нос и руки уже порозовели от холода и хочется поскорей согреться!» — говорится в публикации.

Гостей предупреждают, что павильон открыт каждый день с 11:00 до 17:45, а в зданиях зоопарка нужно носить медицинские маски.

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Комментарии (1)

nuga
маразм,зачем маски среди зверей?коды ещё не ввели?странно
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