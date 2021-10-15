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Путин принял участие в переписи населения онлайн

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Президент РФ Владимир Путин поучаствовал во Всероссийской переписи населения. Он напомнил россиянам, что это не формальное дело.

Глава государства ввел свои данные онлайн с помощью портала «Госуслуги». Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Опираясь на данные переписи населения, государство сможет принимать более выверенные, а значит более эффективные решения в сфере развития экономики, социальных областях, таких как здравоохранение, образование демография. Обращаясь к гражданам России, хочу сказать, что это не формальное дело», — сказал Путин.

Ранее президент России принимал участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, для этого Путину пришлось взять телефон у помощника.

Всероссийская перепись населения стартовала во всех субъектах страны 15 октября. В 2021 году она впервые пройдет и в цифровом формате. Заполнить переписной лист можно самостоятельно на портале госуслуг до 8 ноября. Для этого достаточно иметь стандартную или подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, смартфон, планшет или компьютер с операционной системой Android или iOS. Процедура занимает около 20 минут. Пройти перепись также можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ.

Первые итоги Всероссийской переписи подведут в конце 2021 года. По мере обработки данных Росстат будет публиковать дальнейшую информацию и окончательные итоги до конца 2022 года.

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Комментарии (12)

Аппаратчик мокрой классификации
Ой.. Теперь за мышку подержался... :))
Денеб
Бункерный выходит в онлайн.....
azul
Я-то думала - обошёл 200 квартир в Купчино или Кудрово, куда там студенток послали?
А тут всего-то - дрожащей рукой ткнул несколько раз в экран.
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