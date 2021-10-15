Путин принял участие в переписи населения онлайн

Всероссийская перепись населения стартовала во всех субъектах страны 15 октября. В 2021 году она впервые пройдет и в цифровом формате. Заполнить переписной лист можно самостоятельно на портале госуслуг до 8 ноября. Для этого достаточно иметь стандартную или подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, смартфон, планшет или компьютер с операционной системой Android или iOS. Процедура занимает около 20 минут. Пройти перепись также можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ.



Первые итоги Всероссийской переписи подведут в конце 2021 года. По мере обработки данных Росстат будет публиковать дальнейшую информацию и окончательные итоги до конца 2022 года.