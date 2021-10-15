Путин принял участие в переписи населения онлайн

Президент РФ Владимир Путин поучаствовал во Всероссийской переписи населения. Он напомнил россиянам, что это не формальное дело.
Глава государства ввел свои данные онлайн с помощью портала «Госуслуги». Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Опираясь на данные переписи населения, государство сможет принимать более выверенные, а значит более эффективные решения в сфере развития экономики, социальных областях, таких как здравоохранение, образование демография. Обращаясь к гражданам России, хочу сказать, что это не формальное дело», — сказал Путин.
Ранее президент России принимал участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, для этого Путину пришлось взять телефон у помощника.