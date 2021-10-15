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В Тунис теперь можно. Страна с выходом к Средиземному морю отменила карантин для туристов

Тунис объявил об отмене обязательного карантина для туристов

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Минздрав Туниса решил ослабить коронавирусные ограничения для иностранных туристов.

Местное ведомство здравоохранения приняло решение смягчить условия приема пассажиров, прибывающих на территорию Туниса с 16 октября, сообщает 15 октября «Интерфакс».

Теперь в республику на севере Африки можно приезжать без карантина, однако власти все равно будут требовать ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Тунис признал вакцину «Спутник V» еще в январе. В аэропорту туристов могут попросить пройти выборочный тест на антиген.

Накануне оперштаб разрешил возобновить регулярное авиасообщение с Тунисом.

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Комментарии (4)

Мурыч
Ещё в сентябре слетал в Тунис. Никаких ограничений не было. Только надо пцр тест за 72 часа до вылета. Море там классное!
VKuser199962806
В Тунис с ПЦР можно. В Сочи-нельзя.
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