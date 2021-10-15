В Тунис теперь можно. Страна с выходом к Средиземному морю отменила карантин для туристов

Минздрав Туниса решил ослабить коронавирусные ограничения для иностранных туристов.
Местное ведомство здравоохранения приняло решение смягчить условия приема пассажиров, прибывающих на территорию Туниса с 16 октября, сообщает 15 октября «Интерфакс».
Теперь в республику на севере Африки можно приезжать без карантина, однако власти все равно будут требовать ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Тунис признал вакцину «Спутник V» еще в январе. В аэропорту туристов могут попросить пройти выборочный тест на антиген.
Накануне оперштаб разрешил возобновить регулярное авиасообщение с Тунисом.