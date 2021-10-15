Режим ЧС ввели в микрорайоне Екатеринбурга из-за горящего торфяника

Власти Екатеринбурга с 15 октября ввели режим чрезвычайной ситуации локального характера в микрорайоне Солнечный, который накрыло смогом из-за горящего торфяника. Об этом говорится в пятницу на сайте городской администрации.



«Администрация города Екатеринбурга выпустила постановление о введении с 15 октября 2021 года режима чрезвычайной ситуации (ЧС) локального характера на территории, прилегающей к Солнечному микрорайону в районе горения торфа», — отмечается в сообщении.



Руководителю администрации Чкаловского района совместно с комитетом административных органов Екатеринбурга поручено осуществить план мероприятий по минимизации последствий ландшафтного пожара. В ликвидации возгорания задействованы 130 пожарных и 33 единицы техники.

