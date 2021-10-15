FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +7
71.78р83.33р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Режим ЧС ввели в микрорайоне Екатеринбурга из-за горящего торфяника

0
Печать

Власти Екатеринбурга с 15 октября ввели режим чрезвычайной ситуации локального характера в микрорайоне Солнечный, который накрыло смогом из-за горящего торфяника. Об этом говорится в пятницу на сайте городской администрации.

«Администрация города Екатеринбурга выпустила постановление о введении с 15 октября 2021 года режима чрезвычайной ситуации (ЧС) локального характера на территории, прилегающей к Солнечному микрорайону в районе горения торфа», — отмечается в сообщении.

Руководителю администрации Чкаловского района совместно с комитетом административных органов Екатеринбурга поручено осуществить план мероприятий по минимизации последствий ландшафтного пожара. В ликвидации возгорания задействованы 130 пожарных и 33 единицы техники.

«Фонтанка» писала, что несколько районов Екатеринбурга оказались затянуты смогом. По словам местных жителей, в Солнечном видимость почти нулевая. В аэропорту Кольцово массово задерживали рейсы, ГИБДД перекрывала дороги, как минимум одну школу отправили на дистант.

Проверка регионального Управления Роспотребнадзора нашла в воздухе превышение концентрации вредных веществ. Ведомство советует горожанам поменьше находиться на улице, больше пить и занавешивать окна влажной тканью.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний