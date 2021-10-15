На намыве открыли рабочее движение по проспекту Крузенштерна от улицы Челюскина до бульвара Головнина

На намывных землях Васильевского острова открыли для движения проспект Крузенштерна общей длиной 880 метров. Как рассказали в компании GloraX, построившей дорогу, участок от улицы Челюскина до Мичманской включает две полосы движения, от улицы Челюскина до бульвара Головнина — шесть. До конца года объект будет передан в дар Петербургу и поставлен на баланс города.

Ширина проезжей части соответственно варьируется от 7 до 15 метров, ширина тротуаров — от 2,25 м до 3 м, также вдоль проспекта оборудованы велодорожки шириной 3,5 м. На проспекте находятся два постоянных остановочных павильона — в районе перекрестка бульвара Головнина и улицы Лисянского, а также на проспекте Крузенштерна в районе будущей станции метро «Морской Фасад», и два временных — в районе будущего гипермаркета «О'кей» на проспекте Крузенштерна и на Мичманской улице напротив существующей остановки. До 20 октября по согласованию с комитетом по транспорту Петербурга будут установлены еще два остановочных павильона для запуска автобусного маршрута после завершения строительства.

На проспекте установлены дорожные знаки и 80 фонарей, вдоль дороги высажены деревья, кустарники и многолетние цветы. Проект реализован GloraX в рамках исполнения социальных обязательств застройщика перед дольщиками жилого комплекса Golden City. Также здесь построены двухполосные дороги: улица Челюскина, улица Лисянского, бульвар Головнина, Паромный переулок, их общая протяжённость составляет более 1 км.

«Транспортная инфраструктура — это самая важная часть в развитии новых локаций, то, что помогает полноценно интегрировать их в ткань города», — заявил президент GloraX Андрей Биржин.

«Для полноценного и комфортного проживания людей эти территории нуждаются в инфраструктуре. И мы очень рады, что застройщики это понимают, осознают и параллельно с жильем строят тут и дороги», — отметил председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин.