Петербуржец хотел получить 300 тысяч с аквапарка за травму сына. Суд взыскал куда меньше, ведь мужчина нарушил правила

Житель Петербурга отсудил у аквапарка более 10 тысяч рублей за то, что его сын поскользнулся и ударился головой