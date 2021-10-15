Петербуржец хотел получить 300 тысяч с аквапарка за травму сына. Суд взыскал куда меньше, ведь мужчина нарушил правила

Дзержинский районный суд Петербурга вынес решение по иску Никиты Кичигина, который требовал компенсацию с аквапарка ЦСКА в Калининградской области, где травмировался его сын. Об этом 15 октября сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Инцидент произошел 20 сентября 2020 года. Кичигин вместе с супругой и сыном пришел в аквапарк в городе Балтийске. Мальчик поскользнулся на полу, упал и ударился головой. Он получил ушиб мягких тканей.
Мужчина хотел взыскать компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей и еще 300 рублей за некачественные услуги. Ответчик возражал.
Установлено, что причиной падения стало то, что сотрудники не убрали воду с пола. При этом, согласно правилам, находиться на территории аквазоны можно только в плавках и обуви на резиновой нескользящей подошве, а несовершеннолетние должны быть в сопровождении взрослых.
Жена Кичигина подтвердила, что в ребенок переходил с горки на горку один, был без тапочек, а родители наблюдали за ним из водной чаши.
Суд принял во внимание степень вины ответчика и учел невыполнение истцом правил. В пользу Кичигина взыскали 300 рублей, компенсацию морального вреда в размере 7 тысяч рублей и штраф в 3 650 рублей.