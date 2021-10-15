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Тест на COVID-19 теперь будут делать за сутки. Роспотребнадзор сократил срок предоставления результатов

Роспотребнадзор в два раза сократил срок предоставления результатов тестов на COVID-19

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В России максимальный срок выполнения теста на COVID-19 сокращен с 48 до 24 часов. Такое решение принял Роспотребнадзор.

«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», — цитирует 15 октября заявление надзорного ведомства ТАСС.

Роспотребнадзор подготовил изменения в санитарно-эпидемиологические правила, согласно которым раньше срок выполнения теста мог составлять 48 часов.

В июне на тесты обратил внимание премьер Михаил Мишустин. Он поручил проверить рост цен на ПЦР-тесты.

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Комментарии (1)

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Какие там 48 часов... результаты по тесту наша бабушка-блокадница ждала 5 дней.
И если бы мы, родственники, не начали бомбардировать поликлинику своими звонками, так и не узнали бы, что результат положительный.
Поликлиника не звонила - видимо, надеялась, что бабушка умрет от отсутствия лечения и лишней проблемой у них меньше.
А она не умерла - она выздоровела назло всем ))
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