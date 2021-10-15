Тест на COVID-19 теперь будут делать за сутки. Роспотребнадзор сократил срок предоставления результатов

В России максимальный срок выполнения теста на COVID-19 сокращен с 48 до 24 часов. Такое решение принял Роспотребнадзор.



«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», — цитирует 15 октября заявление надзорного ведомства ТАСС.



Роспотребнадзор подготовил изменения в санитарно-эпидемиологические правила, согласно которым раньше срок выполнения теста мог составлять 48 часов.

