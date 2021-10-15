Всеволожский, Гатчинский и Выборгский районы области стал лидерами на рынке загородной недвижимости в 3 квартале 2021 года

Выборгский район Ленобласти по итогам III квартала вошел в тройку самых популярных для покупки загородной недвижимости — на него пришлось 13% всех покупкок, подсчитали в агентстве «Петербургская недвижимость» (Setl Group).

Лидеры — Всеволожский и Гатчинский районы — сохранили свои позиции, их доля в спросе составила 24% и 14% соответственно. Как отмечают в агентстве, чаще всего покупатели выбирают участки на землях ИЖС, реже — в садоводствах, также выросли продажи уже готовых домов на землях ИЖС, что говорит о смещении спроса в сторону более комфортных вариантов. Эксперты говорят, что растет интерес к благоустроенным участкам с ландшафтным дизайном и к домам с каминами.