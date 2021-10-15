Театр Ленсовета расскажет «Шутки Достоевского»

Прошлой зимой в Театре им. Ленсовета запустили проект «Связь времен», участники которого — артисты труппы — читали литературные произведения русской литературы. Среди прочих оказались и рассказы Достоевского «Чужая жена и муж под кроватью» и «Скверный анекдот». Эта читка оказалась настолько удачной, что было решено оставить ее на афише театра, превратив в спектакль, — и вот, 20 октября на малой сцене Театра имени Ленсовета состоится премьера спектакля «Шутки Достоевского». Режиссер — Мария Романова, роли исполнят Сергей Мигицко и Евгений Филатов, Надежда Федотова и Александр Крымов.
В «Скверном анекдоте» речь пойдет об одном вечере из жизни действительного статского советника Пралинского, решившего осчастливить своим появлением свадьбу подчиненного — чиновника Пселдонимова. Буквально несколькими штрихами автор «Бесов» дает точный портрет отечественной бюрократии. В «Чужой жене» писатель неожиданно демонстрирует способность остро шутить и создавать гротескные образы, высмеивая чувство ревности.
«Мы сознательно оставили в руках у артистов листы, потому как главный действующий персонаж здесь — сам текст Федора Михайловича, уморительный, удивляющий своим точным психологизмом и искрометным юмором, доведенным до абсурда. Спектакль-джаз — так можно назвать наше общее с артистами творение. Окунуться в острую природу чувств Достоевского, наиграться власть, пошутить на эти темы, дойти до абсурда и отчаянья — вот интересная задача для меня и артистов», — рассказывает о будущей премьере режиссер.
Минималистичная обстановка, созданная художницей Марией Брянцевой, позволит зрителям сосредоточиться на тексте и отточенном актерском исполнении.
Начало в 19:30.
16+
Наталия ЭФендиева