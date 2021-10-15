В ХМАО голый наркоман выпрыгнул из окна, устроил забег и попался полиции

Полиция Пыть-Яха поймала голого мужчину, который пытался скрыться от стражей порядка, выпрыгнув из окна четвертого этажа. Он был под действием наркотиков, сообщает 15 октября пресс-служба МВД по ХМАО.



Изначально полиция приехала к дому из-за жалоб горожан: они рассказали, что из квартиры слышны крики, а еще мужчина выбрасывает вещи из окна. Первыми приехали сотрудники госавтоинспекции, которым удалось изловить беглеца и передать его медикам.

