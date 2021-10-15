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В ХМАО голый наркоман выпрыгнул из окна, устроил забег и попался полиции

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Полиция Пыть-Яха поймала голого мужчину, который пытался скрыться от стражей порядка, выпрыгнув из окна четвертого этажа. Он был под действием наркотиков, сообщает 15 октября пресс-служба МВД по ХМАО.

Изначально полиция приехала к дому из-за жалоб горожан: они рассказали, что из квартиры слышны крики, а еще мужчина выбрасывает вещи из окна. Первыми приехали сотрудники госавтоинспекции, которым удалось изловить беглеца и передать его медикам.

В квартире оставалась жена пойманного (тоже с признаками наркотического опьянения) и нашлось чуть больше килограмма запрещенного вещества, спрятанного в дорожную сумку и женский рюкзак.

По словам женщины, она приехала с мужем из Пермского края и собиралась работать в Пыть-Яхе закладчицей. Ее задержали, возбуждено дело по статье о незаконном сбыте наркотиков, которая предусматривает до 20 лет лишения свободы.

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