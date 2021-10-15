Европейские урбанисты расскажут и покажут петербуржцам, как можно развивать город

С 17 октября по 15 ноября в Центре компетенций Ленинградской области пройдет выставка «Коллективный урбанизм». Мероприятие подготовили Французский институт и бюро Pachenkov & Voronkova.

Как работать с заброшенными зданиями? Как оживить пустырь, соседствующий с транспортными магистралями? Можно ли решить социальные проблемы с помощью проектов реконструкции? Как создавать устойчивые пространства, о которых люди будут заботиться? На эти и другие вопросы ответят представленные на выставке проекты и тексты, а также кураторы и представители других французских бюро-участников.

Выставка создана Музеем градостроительства и архитектуры Парижа «Павильон Арсенала». Зрители смогут посмотреть 15 проектов городов Европы и США, которые продемонстрируют разные способы развития территорий с привлечением горожан.

Программа выставки включает лекции, дискуссии и воркшопы о городском развитии и вовлечении горожан.



19 октября в 19:00 состоится лекция Осина Алиуана и Ивана Детраза «Создание общественных пространств вместе с горожанами». Архитекторы, основатели парижской ассоциации Bruit du frigo расскажут о преимуществах временных решений и совместного проектирования территории с ее будущими пользователями.



23 октября пройдет презентация результатов воркшопа Осина Алиуана и Ивана Детраза. Участники воркшопа представят идеи по развитию городских общественных пространств российских и французских специалистов по работе с городской средой и способы их реализации.



12 ноября состоится дискуссия «От комфортной среды — к культуре соучастия». Перед зрителями выступят кураторы Келли Юнг и Лор Гайе (бюро Approche.s!) и петербургские специалисты в области соучаствующего проектирования.



Зарегистрироваться на эти и другие события можно на странице мероприятия.



Выставка будет работать в будние дни с 17 октября до 15 ноября с 10:00 до 19:00.

