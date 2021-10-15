Петербургский производитель искусственного мяса «Митлесс» хочет построить новый завод в городской ОЭЗ

Петербургский производитель искусственного мяса «Митлесс» ведет переговоры с властями города о запуске нового производства на территории Особой экономической зоны. Об этом рассказал сооснователь компании Иван Иванов в ходе делового завтрака, организованного объединением «Рестоград» 15 октября. «Подали заявку, ждем результатов рассмотрения», — заявил он.
По словам предпринимателя, новый завод может занять площадь
«Митлесс» выпускает фарш, котлеты, сосиски из растительного мяса (соевого изолята). Пока продукция представлена в основном в интернет-магазинах.
Проектирование ОЭЗ на Парнасе с уклоном в пищевые технологии может начаться в 2022 году, площадка должна заработать к 2024 году. Одним из главных направлений власти города видят технологии искусственного мяса.