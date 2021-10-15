Петербургский производитель искусственного мяса «Митлесс» хочет построить новый завод в городской ОЭЗ

Петербургский производитель искусственного мяса «Митлесс» ведет переговоры с властями города о запуске нового производства на территории Особой экономической зоны. Об этом рассказал сооснователь компании Иван Иванов в ходе делового завтрака, организованного объединением «Рестоград» 15 октября. «Подали заявку, ждем результатов рассмотрения», — заявил он.



По словам предпринимателя, новый завод может занять площадь 1 тыс. кв. м и сможет выпускать до 150 тонн продукции в месяц, что в пять раз мощнее, чем действующая площадка в районе Парнаса. Параллельно компания ведет поиск инвесторов.

