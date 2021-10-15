FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +7
71.78р83.33р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Шеф-повар ресторана «Иль Лаго» провел мастер-класс для детей-мигрантов

Детям, прибывшим из стран СНГ, рассказали о культуре трапезы. 15 октября в «Центре образования «Кудрово» экскурсовод Государственного музея истории религии Марина Чебыкина рассказала школьникам о культуре праздничной трапезы в национальных и религиозных традициях. Шеф-повар известного петербургского ресторана «Иль Лаго» Дмитрий Трушкин провел кулинарный мастер-класс.

Печать
Фото предоставлено пресс-службой «Бронка груп»
Фото предоставлено пресс-службой «Бронка груп»
ПоделитьсяПоделиться

Просветительское мероприятие «Вместе за одним столом» подготовили и провели «Единый миграционный центр» (входит в «Бронку Групп») и Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. Это третий этап совместного проекта по социально-культурной адаптации детей мигрантов, стартовавшего весной 2020 года.

«Третий этап проекта посвящен теме, которая одновременно является и фактором общим для всех культур, и источником их многообразия и особенностей — теме еды, культуре трапезы. Кроме того, совместная трапеза с древнейших времен являлась актом взаимного уважения, взаимного принятия», — отмечают авторы программы.

Фото предоставлено пресс-службой «Бронка груп»
Фото предоставлено пресс-службой «Бронка груп»
ПоделитьсяПоделиться

Главная цель всей программы — обучение младших школьников из стран СНГ русскому языку и культуре речи, истории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также этическим нормам поведения в российском обществе. Над ней работают специалисты РГПУ им. А.И. Герцена и Государственного музея истории религии.

Первым участником стала школа-технопарк «Центр образования «Кудрово», где на 3000 учащихся приходится 300 школьников из стран ближнего и дальнего зарубежья. А первые были посвящены обучению детей мигрантов принятым в России этическим нормам поведения в разных ситуациях: на улице, дома, в школе и в транспорте.

Весной 2021 года дети мигрантов на автобусе проехали по одной из самых известных дорог Ленинградской области — Киевскому шоссе. На экскурсии школьников познакомили с историей края и населяющих его народах, их культурными и религиозными традициями. У мемориала, посвященного партизанам Лужского края, участникам экскурсии рассказали о строительстве Лужского оборонительного рубежа во время Второй мировой войны. Завершился маршрут на Калгановском конном заводе — там дети приняли участие в интерактивной культурной программе «Толерантность народов России».

Новости компаний

Фото предоставлено пресс-службой «Бронка груп»
Фото предоставлено пресс-службой «Бронка груп»
Фото предоставлено пресс-службой «Бронка груп»
Фото предоставлено пресс-службой «Бронка груп»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний