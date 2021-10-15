В Петербурге человека по фамилии Напасов отправили в колонию за наркотики

Было установлено, что днём 6 июня Напасов на Партизана Германа повздорил со своей знакомой. Он подошёл к ней, расчехлил раскладной нож и замахнулся. При этом мужчина высказывал угрозы убийством, которые потерпевшая восприняла буквально.



Через полчаса Напасов был задержан участковым 54 отдела полиции. В ходе осмотра по месту жительства был обнаружен и изъят пакет с растительным наркотиком весом 22,2 грамма. Подсудимый вину признал и раскаялся. Суд учел, что на иждивении у него находятся двое несовершеннолетних.

