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В Петербурге человека по фамилии Напасов отправили в колонию за наркотики

Красносельский районный суд огласил приговор в отношении Икромжона Напасова, признанного виновным в хранении пакетика травы и угрозах убийством своей знакомой. Подробности 15 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

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Было установлено, что днём 6 июня Напасов на Партизана Германа повздорил со своей знакомой. Он подошёл к ней, расчехлил раскладной нож и замахнулся. При этом мужчина высказывал угрозы убийством, которые потерпевшая восприняла буквально.

Через полчаса Напасов был задержан участковым 54 отдела полиции. В ходе осмотра по месту жительства был обнаружен и изъят пакет с растительным наркотиком весом 22,2 грамма. Подсудимый вину признал и раскаялся. Суд учел, что на иждивении у него находятся двое несовершеннолетних.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 месяцев в колонии общего режима.

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