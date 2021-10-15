Жительница Москвы взяла в наркобизнес сына-подростка. А потом сдала его полиции ради меньшего срока

Сотрудники полиции задержали 36-летнюю жительницу Зеленограда, которая зарабатывала на «ноготочки», раскладывая по подмосковному пригороду закладки с наркотиками.



Как сообщает 15 октября «КП», после того, как было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотиков», она решила пойти на активное сотрудничество со следствием. Чтобы уменьшить себе в перспективе срок, она рассказала, что закладками вместе с ней занимался и 13-летний сын, которого она и привела в этот «бизнес».



Однако откровенность женщины сыграла с ней злую роль. После проверки её показаний в отношении жительницы Зеленограда возбудили еще и дело по «вовлечению несовершеннолетнего в совершение преступления».

