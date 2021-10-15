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Жительница Москвы взяла в наркобизнес сына-подростка. А потом сдала его полиции ради меньшего срока

В Зеленограде задержали женщину, которая вовлекла в наркобизнес сына

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Сотрудники полиции задержали 36-летнюю жительницу Зеленограда, которая зарабатывала на «ноготочки», раскладывая по подмосковному пригороду закладки с наркотиками.

Как сообщает 15 октября «КП», после того, как было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотиков», она решила пойти на активное сотрудничество со следствием. Чтобы уменьшить себе в перспективе срок, она рассказала, что закладками вместе с ней занимался и 13-летний сын, которого она и привела в этот «бизнес».

Однако откровенность женщины сыграла с ней злую роль. После проверки её показаний в отношении жительницы Зеленограда возбудили еще и дело по «вовлечению несовершеннолетнего в совершение преступления».

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Комментарии (3)

Bad robot
Онажемать. Понять и простить.
Ярополк
Бывают же люди безмозглые... Но это первая премия в номинации
vml1
чем больше узнаю людей тем больше нравятся собаки.
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