Клипу «Что такое осень» с Шевчуком, Бутусовым и Кинчевым — 30 лет

15 октября 2021 года исполняется 30 лет клипу «Осень» группы ДДТ, а ответ на прозвучавший в песне вопрос «Что же будет с Родиной и с нами» остается открытым. «Фонтанка» рассказывает, как снималось видео, какая роль в нем отводилась БГ и при чем тут бинокль.
Композиция была сочинена во время прогулок по кладбищу.
Песня изначально называлась «Осень», под таким названием и вышел клип. Но с появлением у ДДТ других песен про это время года потребовалось описание расширить — теперь она называется «Что такое осень». Композиция была написана в конце сентября 1991 года. Юрий Шевчук в это время жил в одной из коммуналок на Синопской набережной рядом с Александро-Невской лаврой. Во время одной из прогулок по Никольскому кладбищу Шевчук и создал свою самую знаменитую песню. Она стала так популярна, что Шевчук боялся, как бы ДДТ не превратилась в группу одной песни. Рок-коллектив даже ввел мораторий на эту композицию и долгое время не исполнял ее на концертах. В списке 100 лучших песен двадцатого века по версии слушателей «Нашего радио» «Что такое осень» занимает второе место, пропустив вперед лишь «Группу крови» Виктора Цоя.
Клип создал Борис Деденёв, работавший на «Нева-ТВ».
Клипы он снимал вне работы, помогая знакомым рокерам. Шевчук сам обратился к режиссеру, узнав о нем от приятелей-музыкантов. Ко времени съемок «Осени» Деденёв уже снял свой первый клип для ДДТ на песню «Рожденные в СССР». Позже в 90-х режиссер снял сотни клипов для российских и зарубежных музыкантов, включая «Город» Павла Кашина, «На берегу безымянной реки» и «Крылья» для «Наутилуса Помпилиуса» и «Ели мясо мужики» для «Короля и Шута».
Натуру снимали в Пушкине, а грустящего Шевчука — на Пушкинской, 10.
Натурные съемки музыкального видео проходили в Пушкине, в Александровском парке. Место выбрано случайно — просто в тот день у Бориса Деденёва были рабочие съемки в пригороде Петербурга, там его и «поймал» Шевчук. А та часть клипа, где лидер ДДТ сидит за столом, курит и поет, снята в студии на Пушкинской, 10. Здесь музыканты репетировали и проводили время.
В день съемок клипа, 15 октября 1991 года, Вячеславу Бутусову исполнялось 30 лет.
Шевчук позвонил ему как раз в тот момент, когда лидер «Наутилуса» резал салат для праздничного стола, рассказал имениннику, что в город ненадолго приезжает лидер группы «Алиса» Константин Кинчев, и попросил Вячеслава Бутусова встретить его на Московском вокзале и привезти в Пушкин, чтобы снять клип. Кстати, самому Шевчуку было в то время 34 года, а Кинчеву 32.
В клипе была роль для Бориса Гребенщикова, лидера группы «Аквариум».
Нет, он вовсе не должен был присоединиться к веселой троице и ходить с ними в обнимку. Для него Юрий Шевчук придумал особенную мизансцену. «В Царском Селе есть памятник Пушкину, который сидит на скамейке. Я очень хотел туда посадить Гребенщикова, чтобы мы вот так пробежали, а БГ посмотрел бы на нас мудро», — не без иронии рассказывал Шевчук НТВ. Так как клип снимался без подготовки и в спешке, Гребенщикову в тот день не дозвонились.
Клип отсняли меньше чем за полчаса.
К тому моменту, как музыканты доехали до пригорода, плотно набившись в «копейку», съемочная группа уже разъезжалась по домам. Остался только Борис Деденёв, который взял кинокамеру и стал снимать приятелей, которые просто ходили по парку, сидели на лавочке, курили и дурачились. Все пролеты камеры сделаны им с рук, без использования рельс или другой техники.
Реквизит нашли прямо на месте.
Кассетный магнитофон — один из немногих предметов скромного реквизита клипа — музыканты попросили у гуляющих в парке подростков. Те подошли взять автографы, узнав в веселой компании известных рок-музыкантов.
По замыслу режиссера клип должен был стать черно-белым.
Но Шевчук, отсматривая черновой вариант клипа, категорично заявил, что осень подразумевает яркие краски. После долгих споров Борис Деденёв оставил половину кадров из парка цветными, они чередуются с черно-белыми в случайном порядке. Зато зрители смогли оценить необычный красный цвет сапог модника Кинчева. А вот «кухонные» съемки уже выполнены полностью в цвете.
Некоторые сцены сочинили прямо на месте.
Например, в клипе есть эпизод, где музыканты заряжают пистолет и по очереди играют в «русскую рулетку»: подносят дуло к виску и, зажмурившись, стреляют. Все делают это молча, только Бутусов, который «стреляется» последним, беззвучно произносит какие-то слова. Потом пистолет наставляют на дерево, «стреляют», и из-за ствола падает человек. Как недавно вспоминал Бутусов, возможно, пистолет из своей коллекции Шевчук взял, чтобы сыграть в клипе сцену дуэли. Но этот эпизод так и не был снят.
В клипе снялись и другие музыканты ДДТ.
В конце видео троица музыкантов слушает проникновенное соло на флейте, которое исполняет пожилой мужчина в нехарактерном для рокеров длинном синем плаще — это Михаил «Дядя Миша» Чернов, многолетний участник группы из ее «золотого» состава, покинувший коллектив в 2010 году. А человек с гитарным кофром — это гитарист ДДТ Андрей Васильев. Именно он падает из-за дерева, когда в него «стреляет» Шевчук. Андрей Васильев — один из немногих участников ДДТ, кому сразу понравилась песня «Осень». Остальные назвали ее «попсой» и долго отказывались играть.
Несколько раз в руках у Бутусова виден неожиданный предмет — бинокль.
В последних кадрах клипа лидер «Наутилуса» несколько раз подносит его к глазам и смотрит вверх. Как вспоминал сам Бутусов, видимо, кто-то перед съемками сделал ему такой подарок на день рождения.
На клип «Осень» создано множество ремейков.
В 2015 году петербургский музыкант и звукорежиссёр Алексей Вишня снял свой клип на песню «Что такое осень», перепев известный текст на собственную мелодию в приблатненном стиле. Видео сняли в том же парке, не обошлось без кассетника и желтых листьев.
В 2016 году группа «Сансара» презентовала клип «К осени», ремейк на клип ДДТ с тем же реквизитом — кассетником и револьвером.
В 2019 году Вячеслав Бутусов представил клип на песню «Осень пануе», где есть отсылки к клипу ДДТ: Дядя Миша тоже играет там соло на флейте, а мимо главного героя проходит гитарист с кофром и задевает его — тот же момент есть в шевчуковской «Осени».