Клипу «Что такое осень» с Шевчуком, Бутусовым и Кинчевым — 30 лет

В 2015 году петербургский музыкант и звукорежиссёр Алексей Вишня снял свой клип на песню «Что такое осень», перепев известный текст на собственную мелодию в приблатненном стиле. Видео сняли в том же парке, не обошлось без кассетника и желтых листьев.

В 2016 году группа «Сансара» презентовала клип «К осени», ремейк на клип ДДТ с тем же реквизитом — кассетником и револьвером.

В 2019 году Вячеслав Бутусов представил клип на песню «Осень пануе», где есть отсылки к клипу ДДТ: Дядя Миша тоже играет там соло на флейте, а мимо главного героя проходит гитарист с кофром и задевает его — тот же момент есть в шевчуковской «Осени».