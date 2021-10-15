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Клипу «Что такое осень» с Шевчуком, Бутусовым и Кинчевым — 30 лет

Клипу «Что такое осень» с Шевчуком, Бутусовым и Кинчевым — 30 лет

«Фонтанка» собрала интересные факты о ставшем культовым видео, где лидеры ДДТ, «Алисы» и «Наутилуса» гуляют по парку и пинают листья.

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Фото: скриншот видео / YouTube
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15 октября 2021 года исполняется 30 лет клипу «Осень» группы ДДТ, а ответ на прозвучавший в песне вопрос «Что же будет с Родиной и с нами» остается открытым. «Фонтанка» рассказывает, как снималось видео, какая роль в нем отводилась БГ и при чем тут бинокль.

Фото: скриншот видео / YouTube
Борис Деденёв
Борис ДеденёвФото: скриншот видео / YouTube / ленинбург
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
1

Композиция была сочинена во время прогулок по кладбищу.

Песня изначально называлась «Осень», под таким названием и вышел клип. Но с появлением у ДДТ других песен про это время года потребовалось описание расширить — теперь она называется «Что такое осень». Композиция была написана в конце сентября 1991 года. Юрий Шевчук в это время жил в одной из коммуналок на Синопской набережной рядом с Александро-Невской лаврой. Во время одной из прогулок по Никольскому кладбищу Шевчук и создал свою самую знаменитую песню. Она стала так популярна, что Шевчук боялся, как бы ДДТ не превратилась в группу одной песни. Рок-коллектив даже ввел мораторий на эту композицию и долгое время не исполнял ее на концертах. В списке 100 лучших песен двадцатого века по версии слушателей «Нашего радио» «Что такое осень» занимает второе место, пропустив вперед лишь «Группу крови» Виктора Цоя.

Фото: скриншот видео / YouTube
Борис Деденёв
Борис ДеденёвФото: скриншот видео / YouTube / ленинбург
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
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2

Клип создал Борис Деденёв, работавший на «Нева-ТВ».

Клипы он снимал вне работы, помогая знакомым рокерам. Шевчук сам обратился к режиссеру, узнав о нем от приятелей-музыкантов. Ко времени съемок «Осени» Деденёв уже снял свой первый клип для ДДТ на песню «Рожденные в СССР». Позже в 90-х режиссер снял сотни клипов для российских и зарубежных музыкантов, включая «Город» Павла Кашина, «На берегу безымянной реки» и «Крылья» для «Наутилуса Помпилиуса» и «Ели мясо мужики» для «Короля и Шута».

Борис Деденёв
Борис ДеденёвФото: скриншот видео / YouTube / ленинбург
Фото: скриншот видео / YouTube
Борис Деденёв
Борис ДеденёвФото: скриншот видео / YouTube / ленинбург
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
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3

Натуру снимали в Пушкине, а грустящего Шевчука — на Пушкинской, 10.

Натурные съемки музыкального видео проходили в Пушкине, в Александровском парке. Место выбрано случайно — просто в тот день у Бориса Деденёва были рабочие съемки в пригороде Петербурга, там его и «поймал» Шевчук. А та часть клипа, где лидер ДДТ сидит за столом, курит и поет, снята в студии на Пушкинской, 10. Здесь музыканты репетировали и проводили время.

Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: скриншот видео / YouTube
Борис Деденёв
Борис ДеденёвФото: скриншот видео / YouTube / ленинбург
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
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4

В день съемок клипа, 15 октября 1991 года, Вячеславу Бутусову исполнялось 30 лет.

Шевчук позвонил ему как раз в тот момент, когда лидер «Наутилуса» резал салат для праздничного стола, рассказал имениннику, что в город ненадолго приезжает лидер группы «Алиса» Константин Кинчев, и попросил Вячеслава Бутусова встретить его на Московском вокзале и привезти в Пушкин, чтобы снять клип. Кстати, самому Шевчуку было в то время 34 года, а Кинчеву 32.

Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: скриншот видео / YouTube
Борис Деденёв
Борис ДеденёвФото: скриншот видео / YouTube / ленинбург
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
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5

В клипе была роль для Бориса Гребенщикова, лидера группы «Аквариум».

Нет, он вовсе не должен был присоединиться к веселой троице и ходить с ними в обнимку. Для него Юрий Шевчук придумал особенную мизансцену. «В Царском Селе есть памятник Пушкину, который сидит на скамейке. Я очень хотел туда посадить Гребенщикова, чтобы мы вот так пробежали, а БГ посмотрел бы на нас мудро», — не без иронии рассказывал Шевчук НТВ. Так как клип снимался без подготовки и в спешке, Гребенщикову в тот день не дозвонились.

Фото: скриншот видео / YouTube
Борис Деденёв
Борис ДеденёвФото: скриншот видео / YouTube / ленинбург
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
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6

Клип отсняли меньше чем за полчаса.

К тому моменту, как музыканты доехали до пригорода, плотно набившись в «копейку», съемочная группа уже разъезжалась по домам. Остался только Борис Деденёв, который взял кинокамеру и стал снимать приятелей, которые просто ходили по парку, сидели на лавочке, курили и дурачились. Все пролеты камеры сделаны им с рук, без использования рельс или другой техники.

Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: скриншот видео / YouTube
Борис Деденёв
Борис ДеденёвФото: скриншот видео / YouTube / ленинбург
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
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7

Реквизит нашли прямо на месте.

Кассетный магнитофон — один из немногих предметов скромного реквизита клипа — музыканты попросили у гуляющих в парке подростков. Те подошли взять автографы, узнав в веселой компании известных рок-музыкантов.

Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: скриншот видео / YouTube
Борис Деденёв
Борис ДеденёвФото: скриншот видео / YouTube / ленинбург
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
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8

По замыслу режиссера клип должен был стать черно-белым.

Но Шевчук, отсматривая черновой вариант клипа, категорично заявил, что осень подразумевает яркие краски. После долгих споров Борис Деденёв оставил половину кадров из парка цветными, они чередуются с черно-белыми в случайном порядке. Зато зрители смогли оценить необычный красный цвет сапог модника Кинчева. А вот «кухонные» съемки уже выполнены полностью в цвете.

Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: скриншот видео / YouTube
Борис Деденёв
Борис ДеденёвФото: скриншот видео / YouTube / ленинбург
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
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9

Некоторые сцены сочинили прямо на месте.

Например, в клипе есть эпизод, где музыканты заряжают пистолет и по очереди играют в «русскую рулетку»: подносят дуло к виску и, зажмурившись, стреляют. Все делают это молча, только Бутусов, который «стреляется» последним, беззвучно произносит какие-то слова. Потом пистолет наставляют на дерево, «стреляют», и из-за ствола падает человек. Как недавно вспоминал Бутусов, возможно, пистолет из своей коллекции Шевчук взял, чтобы сыграть в клипе сцену дуэли. Но этот эпизод так и не был снят.

Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: скриншот видео / YouTube
Борис Деденёв
Борис ДеденёвФото: скриншот видео / YouTube / ленинбург
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
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10

В клипе снялись и другие музыканты ДДТ.

В конце видео троица музыкантов слушает проникновенное соло на флейте, которое исполняет пожилой мужчина в нехарактерном для рокеров длинном синем плаще — это Михаил «Дядя Миша» Чернов, многолетний участник группы из ее «золотого» состава, покинувший коллектив в 2010 году. А человек с гитарным кофром — это гитарист ДДТ Андрей Васильев. Именно он падает из-за дерева, когда в него «стреляет» Шевчук. Андрей Васильев — один из немногих участников ДДТ, кому сразу понравилась песня «Осень». Остальные назвали ее «попсой» и долго отказывались играть.

Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: скриншот видео / YouTube
Борис Деденёв
Борис ДеденёвФото: скриншот видео / YouTube / ленинбург
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
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11

Несколько раз в руках у Бутусова виден неожиданный предмет — бинокль.

В последних кадрах клипа лидер «Наутилуса» несколько раз подносит его к глазам и смотрит вверх. Как вспоминал сам Бутусов, видимо, кто-то перед съемками сделал ему такой подарок на день рождения.

Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: скриншот видео / YouTube
Борис Деденёв
Борис ДеденёвФото: скриншот видео / YouTube / ленинбург
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
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12

На клип «Осень» создано множество ремейков.

В 2015 году петербургский музыкант и звукорежиссёр Алексей Вишня снял свой клип на песню «Что такое осень», перепев известный текст на собственную мелодию в приблатненном стиле. Видео сняли в том же парке, не обошлось без кассетника и желтых листьев.

В 2016 году группа «Сансара» презентовала клип «К осени», ремейк на клип ДДТ с тем же реквизитом — кассетником и револьвером.

В 2019 году Вячеслав Бутусов представил клип на песню «Осень пануе», где есть отсылки к клипу ДДТ: Дядя Миша тоже играет там соло на флейте, а мимо главного героя проходит гитарист с кофром и задевает его — тот же момент есть в шевчуковской «Осени».

Фото: скриншот видео / YouTube
Борис Деденёв
Борис ДеденёвФото: скриншот видео / YouTube / ленинбург
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
Фото: Navigator Records / YouTube
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