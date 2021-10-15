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Взятки за «откос» от армии. Бывший главный призывной врач Петербурга проведет 8 лет в колонии

Бывший председатель военно-врачебной комиссии Петербурга отправится в колонию за взяточничество

Петербургский гарнизонный военный суд огласил приговор бывшему председателю военно-врачебной комиссии города Самиру Мурсалову. Он с группой соучастников брал взятки, а взамен помогал молодым людям избежать армии.

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Как сообщает 15 октября объединенная пресс-служба городских судов, план у мужчины возник не ранее апреля 2009 года. Он решил брать деньги за недостоверное признание призывников ограниченно годными к службе по состоянию здоровья, и затем комиссия освобождала их от армии.

Сумма восьми взяток, к получению которых были причастны еще восемь человек, составила в общей сложности чуть больше 1 200 000. По статьям о взяточничестве и посредничестве Мурсалов получил 8 лет в колонии строгого режима.

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Сроки получили еще трое фигурантов: Сергей Круподеров и Владимир Качко — 7,5 лет условно (с 3, и 3,5 годами испытательного срока), Дмитрий Беда — 7 лет условно (с 2 годами испытательного).

Четверо — Андрей Иванов, Андрей Сорочинский, Александр Фильков и Вадим Виноградов — обязаны заплатить штраф в 100 тысяч рублей, а Марина Кравцова — 130 тысяч рублей.

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / telegram

Дело «белых билетов» началось в декабре 2015 года после задержания сотрудницы горвоенкомата Ольги Леоновой при получении 130 тысяч рублей. Мурсалова отправили в СИЗО в апреле 2016 года.

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Комментарии (5)

kukuruzza
Вот интересно—товарищ на взятке попался,а «откошенные» за эти взятки не при чем?
Т.е.они заплатили тогда,откосились ,и сейчас им ничего не будет?
Владислав М
С одной стороны вроде и корыстное преступление, но с другой, помогали ребятам избежать призывного рабства.
SU LUX INN
человек с именем Самир Мурсалов не мог Брать взятки! чувствуется Поклеп!
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