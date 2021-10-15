Взятки за «откос» от армии. Бывший главный призывной врач Петербурга проведет 8 лет в колонии

Как сообщает 15 октября объединенная пресс-служба городских судов, план у мужчины возник не ранее апреля 2009 года. Он решил брать деньги за недостоверное признание призывников ограниченно годными к службе по состоянию здоровья, и затем комиссия освобождала их от армии.
Сумма восьми взяток, к получению которых были причастны еще восемь человек, составила в общей сложности чуть больше 1 200 000. По статьям о взяточничестве и посредничестве Мурсалов получил 8 лет в колонии строгого режима.
Сроки получили еще трое фигурантов: Сергей Круподеров и Владимир Качко — 7,5 лет условно (с 3, и 3,5 годами испытательного срока), Дмитрий Беда — 7 лет условно (с 2 годами испытательного).
Четверо — Андрей Иванов, Андрей Сорочинский, Александр Фильков и Вадим Виноградов — обязаны заплатить штраф в 100 тысяч рублей, а Марина Кравцова — 130 тысяч рублей.
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / telegram
Дело «белых билетов» началось в декабре 2015 года после задержания сотрудницы горвоенкомата Ольги Леоновой при получении 130 тысяч рублей. Мурсалова отправили в СИЗО в апреле 2016 года.