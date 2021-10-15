Говорящие часы «Ростелекома» вернутся из будущего благодаря читателю «Фонтанки»

«По любимому петербургскому номеру 060 теперь нельзя узнать актуальное и главное точное время. Оно отличается на 90 секунд. Но новость в том, что в справочной «Ростелекома» не могут сказать, кому принадлежит номер и, естественно, не говорят, кто отвечает за этот номер. Поиск ответственных и исправление неточности стало настоящим квестом. Неужели придется жить с убежавшими секундами?!» — спросил Илья, пояснив, что номером 060 иногда пользуется по старой привычке.



Как выяснилось, сервис «060 – Говорящие часы» всё-таки обслуживает МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком». Эту информацию корреспонденту «Фонтанки» подтвердили в пресс-службе компании.

