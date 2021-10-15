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Подозреваемого в изнасиловании и надругательстве над школьницей задержали. Мужчина оказался беглецом из колонии под Ульяновском

В Астраханской области задержали мужчину, который сбежал из колонии-поселения, ему вменяют изнасилование

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В Астраханской области правоохранителям удалось задержать 29-летнего мужчину, сбежавшего из колонии-поселения по Ульяновском. Следователи считают, что за время нахождения на свободе он совершил изнасилование женщины и надругался над несовершеннолетней.

По версии следствия, вечером 14 октября подозреваемый, угрожая ножом жительнице Астрахани, отобрал у нее телефон, после чего изнасиловал жертву. Задержали предполагаемого преступника на следующий день. Оказалось, что ранее он сбежал из колонии-поселения в Ульяновской области.

Этого же гражданина подозревают в том, что 10 октября в Волгограде он совершил «насильственные действия сексуального характера» в отношении 15-летней школьницы. Биологические следы мужчины были обнаружены на одежде потерпевшей.

Сейчас следствие продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего. Возбуждены уголовные дела, в том числе в отношении сотрудника колонии, которому вменяют халатность.

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Комментарии (1)

неслучайный
проверить всех - судью давшего поселение, прокурора если не настаивал на заключении, следака не сумевшего изобличить
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