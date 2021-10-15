Подозреваемого в изнасиловании и надругательстве над школьницей задержали. Мужчина оказался беглецом из колонии под Ульяновском

В Астраханской области правоохранителям удалось задержать 29-летнего мужчину, сбежавшего из колонии-поселения по Ульяновском. Следователи считают, что за время нахождения на свободе он совершил изнасилование женщины и надругался над несовершеннолетней.



По версии следствия, вечером 14 октября подозреваемый, угрожая ножом жительнице Астрахани, отобрал у нее телефон, после чего изнасиловал жертву. Задержали предполагаемого преступника на следующий день. Оказалось, что ранее он сбежал из колонии-поселения в Ульяновской области.

