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IKEA предупредила о перебоях с поставкой товаров

Шведская компания IKEA заявила о дефиците товаров из-за проблем с цепочками поставок

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Шведский производитель предметов для дома IKEA сделал мрачный прогноз, заявив, что он ожидает дефицита товаров. Об этом со ссылкой на официального представителя компании 15 октября сообщает Bloomberg.

По данным агентства, причиной такого положения дел стал кризис цепочки поставок. В частности, проблемы у компании возникли с Китаем. Например, IKEA столкнулась с нехваткой контейнеров и блокировкой портов. В ответ производитель сделал упор на самые популярные товары.

Проблемы с поставками товаров могут продолжаться до середины 2022 года.

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Комментарии (4)

Brit
Мебель IKEA, продающаяся в Западной Европе и в той же Швеции, делается в России. Чего волнуются?
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