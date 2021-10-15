IKEA предупредила о перебоях с поставкой товаров

Шведский производитель предметов для дома IKEA сделал мрачный прогноз, заявив, что он ожидает дефицита товаров. Об этом со ссылкой на официального представителя компании 15 октября сообщает Bloomberg.



По данным агентства, причиной такого положения дел стал кризис цепочки поставок. В частности, проблемы у компании возникли с Китаем. Например, IKEA столкнулась с нехваткой контейнеров и блокировкой портов. В ответ производитель сделал упор на самые популярные товары.



Проблемы с поставками товаров могут продолжаться до середины 2022 года.

