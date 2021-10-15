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Гардероб на всю жизнь изъяли на Пулковской таможне у прилетевшего из Турции петербуржца

200 килограммов турецкой одежды нашли сотрудники таможни в Пулково у двух пассажиров рейса из Стамбула

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Багаж двух граждан Азербайджана поразил сотрудников Пулковской таможни своим объемом. Дубленки, джинсы и сапоги мужчины, как они уверяли, везли для себя и друзей.

Как сообщает пресс-служба СЗТУ 15 октября, иностранцы прилетели в Петербург на борту самолета из Стамбула и при прохождении таможенного контроля выбрали «зеленый» коридор. Во время досмотра их багажа сотрудники ведомства только в сумках одного из них нашли дубленки, мужскую и женскую одежду, обувь, головные уборы разных размеров — всего 165 изделий общим весом 88 килограммов.

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У второго иностранца в шести сумках нашли порядка 300 наименований одежды и обуви всего на 120 килограммов.

СЗТУ

Оба заявили, что везли гардероб для личного пользования и подарков друзьям в России.

Но таможенники им не поверили и посчитали, что товар перемещался через таможенную границу с нарушением таможенного законодательства, а также КоАПа.

«В действиях обоих граждан усматриваются признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.2 КоАП РФ — недекларирование товаров», — сообщили в ведомстве.

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Комментарии (1)

266312253
Что значит "не поверили" ? Надо заранее готовить список родственников и заверять у нотариуса ?
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