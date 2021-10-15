Треть петербуржцев покупает смартфоны в кредит

Кроме того, из исследования компании можно узнать, что треть смартфонов, купленных петербуржцами в этом году, была приобретена в кредит. Это чуть меньше среднероссийских показателей — они составляют 33,7%. А вот средняя цена кредитного гаджета в Петербурге выше, чем в остальной России — 45 тысяч рублей (на 9 тысяч больше). Около 65% кредитных смартфонов покупают люди младше 30 лет, а самый популярный гаджет, оформленный в рассрочку, — iPhone 11 128 ГБ.



Причиной интереса к премиальным смартфонам может стать возросшая популярность медиа-блогов. По данным Big Data МТС, исходящий трафик в популярных соцсетях — Tik Tok, Instagram и YouTube — за первые девять месяцев 2021 года вырос на 60% по сравнению с таким же периодом 2020 года. Среди россиян все больше блогеров, которым надо снимать и загружать фото и видео в свои аккаунты. В качестве инструмента большинство начинающих предпочитает iPhone, а если денег на гаджет не хватает, покупают его в рассрочку.