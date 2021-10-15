FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +7
71.78р83.33р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Треть петербуржцев покупает смартфоны в кредит

У жителей Петербурга растет спрос на гаджеты премиального сегмента. Такие выводы сделали аналитики компании МТС на основе продаж смартфонов в третьем квартале 2021 года. Средняя стоимость покупки в этот период выросла на 35% и составила 25 471 рубль.

Печать
Фото: Daria Shevtsova, Pexels
Фото: Daria Shevtsova, Pexels
ПоделитьсяПоделиться

Кроме того, из исследования компании можно узнать, что треть смартфонов, купленных петербуржцами в этом году, была приобретена в кредит. Это чуть меньше среднероссийских показателей — они составляют 33,7%. А вот средняя цена кредитного гаджета в Петербурге выше, чем в остальной России — 45 тысяч рублей (на 9 тысяч больше). Около 65% кредитных смартфонов покупают люди младше 30 лет, а самый популярный гаджет, оформленный в рассрочку, — iPhone 11 128 ГБ.

Причиной интереса к премиальным смартфонам может стать возросшая популярность медиа-блогов. По данным Big Data МТС, исходящий трафик в популярных соцсетях — Tik Tok, Instagram и YouTube — за первые девять месяцев 2021 года вырос на 60% по сравнению с таким же периодом 2020 года. Среди россиян все больше блогеров, которым надо снимать и загружать фото и видео в свои аккаунты. В качестве инструмента большинство начинающих предпочитает iPhone, а если денег на гаджет не хватает, покупают его в рассрочку.

ПоделитьсяПоделиться

Чаще всего смартфоны покупают в кредит в Элисте и Астрахани, где доля кредитных устройств составила 47,6% и 45,8% соответственно. В топ-5 городов с наибольшим количеством кредитных гаджетов вошли Кызыл — 44,8%, Сургут — 43,3% и Сочи — 42,2%.

Наименьшим спросом финансовые инструменты пользуются в Анадыре и Петрозаводске — 21,6% и 26,3% соответственно. В топ-5 городов с наиболее низкой долей кредитных смартфонов входят Мурманск — 27,7%, Норильск — 28,3% и Магадан — 28,5%.

Самые популярные гаджеты, приобретаемые в рассрочку или кредит:

  • Apple iPhone 11 128 ГБ
  • Apple iPhone 11 64 ГБ
  • Apple iPhone 12 128 ГБ
  • Apple iPhone XR 64 ГБ
  • Xiaomi Redmi 9 64 ГБ

Новости телекома

Фото: Daria Shevtsova, Pexels
Фото: Daria Shevtsova, Pexels

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний