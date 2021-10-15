Треть петербуржцев покупает смартфоны в кредит

Кроме того, из исследования компании можно узнать, что треть смартфонов, купленных петербуржцами в этом году, была приобретена в кредит. Это чуть меньше среднероссийских показателей — они составляют 33,7%. А вот средняя цена кредитного гаджета в Петербурге выше, чем в остальной России — 45 тысяч рублей (на 9 тысяч больше). Около 65% кредитных смартфонов покупают люди младше 30 лет, а самый популярный гаджет, оформленный в рассрочку, — iPhone 11 128 ГБ.
Причиной интереса к премиальным смартфонам может стать возросшая популярность медиа-блогов. По данным Big Data МТС, исходящий трафик в популярных соцсетях — Tik Tok, Instagram и YouTube — за первые девять месяцев 2021 года вырос на 60% по сравнению с таким же периодом 2020 года. Среди россиян все больше блогеров, которым надо снимать и загружать фото и видео в свои аккаунты. В качестве инструмента большинство начинающих предпочитает iPhone, а если денег на гаджет не хватает, покупают его в рассрочку.
Чаще всего смартфоны покупают в кредит в Элисте и Астрахани, где доля кредитных устройств составила 47,6% и 45,8% соответственно. В топ-5 городов с наибольшим количеством кредитных гаджетов вошли Кызыл — 44,8%, Сургут — 43,3% и Сочи — 42,2%.
Наименьшим спросом финансовые инструменты пользуются в Анадыре и Петрозаводске — 21,6% и 26,3% соответственно. В топ-5 городов с наиболее низкой долей кредитных смартфонов входят Мурманск — 27,7%, Норильск — 28,3% и Магадан — 28,5%.
Самые популярные гаджеты, приобретаемые в рассрочку или кредит:
- Apple iPhone 11 128 ГБ
- Apple iPhone 11 64 ГБ
- Apple iPhone 12 128 ГБ
- Apple iPhone XR 64 ГБ
- Xiaomi Redmi 9 64 ГБ
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