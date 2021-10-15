Роспотребнадзор хочет создать систему отслеживания заболевших иностранцев

В России хотят создать систему по оперативному выявлению заболевших иностранцев.
«Роспотребнадзор разработал предложения по созданию в России федеральной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера. <...> Система позволит среди прочего оптимизировать проведение мероприятий по раннему выявлению иностранных граждан или лиц без гражданства, являющихся носителями возбудителей», — сообщает 15 октября РБК.
Ведомство указывает, что нововведение позволит ускорить «принятие решений о нежелательности пребывания таких людей в стране».
Система также даст возможность для взаимодействия информационных систем Роспотребнадзора, Минздрава и органов местного самоуправления.
Постановление может вступить в силу 31 октября.