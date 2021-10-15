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Роспотребнадзор хочет создать систему отслеживания заболевших иностранцев

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В России хотят создать систему по оперативному выявлению заболевших иностранцев.

«Роспотребнадзор разработал предложения по созданию в России федеральной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера. <...> Система позволит среди прочего оптимизировать проведение мероприятий по раннему выявлению иностранных граждан или лиц без гражданства, являющихся носителями возбудителей», — сообщает 15 октября РБК.

Ведомство указывает, что нововведение позволит ускорить «принятие решений о нежелательности пребывания таких людей в стране».

Система также даст возможность для взаимодействия информационных систем Роспотребнадзора, Минздрава и органов местного самоуправления.

Постановление может вступить в силу 31 октября.

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Комментарии (3)

Brit
Если раньше перед депортацией гастарбайтер месяц бесплатно работал на стройке, чтобы оплатить депортацию. То теперь как будет? С температурой ~39, жуткой головной болью и диареей будут тот же месяц в ковидном бараке отрабатывать?
Hans-Christian
Можно сэкономить: сразу депортировать. Так надёжнее.
dimas062
Хау матч стоила гражданам очередная поделка?
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