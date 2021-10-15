В больницы Петербурга с коронавирусом увезли почти 500 человек за сутки

Выписано за сутки в Петербурге 442 пациента, в стационарах остаются 6 975 человек, из которых 617 — в реанимации, 301 подключён к аппарату ИВЛ. Всего в городе развёрнуто 8 326 специализированных коек, свободный коечный фонд на данный момент составляет 29,11 %. На амбулаторном лечении находятся 33 475 петербуржцев.



Первично привито в городе 1 606 863 человека (4 252 — за последние сутки), полностью цикл вакцинации закончили 1 766 778 жителей Петербурга, из которых за 24 часа — 7 991.



Ранее «Фонтанка» писала, что за сутки выявили 2 632 новых случая COVID-19 (2 345 — накануне), это второе место по стране после Москвы.

