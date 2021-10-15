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В больницы Петербурга с коронавирусом увезли почти 500 человек за сутки

На лечении с COVID-19 в стационарах находятся почти 7 тысяч петербуржцев

За последние сутки в больницы Петербурга с коронавирусом и пневмониями поступили 493 новых пациента. Такие данные 15 октября содержатся в ежедневной «коронавирусной» справке Смольного.

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Выписано за сутки в Петербурге 442 пациента, в стационарах остаются 6 975 человек, из которых 617 — в реанимации, 301 подключён к аппарату ИВЛ. Всего в городе развёрнуто 8 326 специализированных коек, свободный коечный фонд на данный момент составляет 29,11 %. На амбулаторном лечении находятся 33 475 петербуржцев.

Первично привито в городе 1 606 863 человека (4 252 — за последние сутки), полностью цикл вакцинации закончили 1 766 778 жителей Петербурга, из которых за 24 часа — 7 991.

Ранее «Фонтанка» писала, что за сутки выявили 2 632 новых случая COVID-19 (2 345 — накануне), это второе место по стране после Москвы.

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Комментарии (3)

fedorsmolov
Сколько домой отправили после осмотра?
michailPotapov
Куда то разбежались тролли из красной зоны на ивл. Требую им вернуть зарплату !!!
Закрывайте вход в метро для непривитых ! Троллям есть нечего уже!
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