FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +7
71.78р83.33р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

«Вадик умер, а тут никого!» В больнице Первоуральска в пустом отделении умер пациент

Минздрав Свердловской области начал проверку в больнице Первоуральска, где скончался пациент

3
Печать

В первоуральской горбольнице скончался пациент, который так и не дождался медицинской помощи. Об этом 15 октября сообщает Ura.ru.

На кадрах видео, которое опубликовали ряд телеграм-каналов, видно, что в палате неподвижно лежит человек, в то время как автор съёмки бегает по пустым коридорам отделения и отчаянно зовет медиков.

«Вот в палате у меня Вадик умер! Я хожу, ору на всю больницу, никого, нигде, ни на посту, ни одного врача, ни медсестры! Вот так и умирают у нас люди!» — кричит мужчина, периодически сбиваясь на ненормативную лексику.

В минздраве Свердловской области сообщили, что по информации об отсутствующем в отделении медперсонале во время нахождения в палате трупа проводится проверка. До настоящего времени с жалобами в адрес администрации больницы или минздрава никто из родственников или автор съёмки не обращались.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

guess
Пять лет назад в инфекционной больнице было примерно тоже самое. Врачам уже давно плевать, система сгнила с головы до хвоста
265035148
Я думала, что такое возможно только в новой колпинской больнице. Лежала в конце сентября на 2- й хирургии, в палате 13 не работала ни одна кнопка вызова, да ещё и на посту редко кто бывал из персонала. Через 5 дней выписалась, по собственному желанию, благо, ничего серьёзного. Про забитые сливы в душевых и лейки под самым потолком, в некоторых палатах, отдельная история, жаль, что фото сюда не прикрепить.
Fruit Bat
Ну, свои ковидные получили - и ладно, и так сойдет.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний