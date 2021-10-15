«Вадик умер, а тут никого!» В больнице Первоуральска в пустом отделении умер пациент

В первоуральской горбольнице скончался пациент, который так и не дождался медицинской помощи. Об этом 15 октября сообщает Ura.ru.
На кадрах видео, которое опубликовали ряд телеграм-каналов, видно, что в палате неподвижно лежит человек, в то время как автор съёмки бегает по пустым коридорам отделения и отчаянно зовет медиков.
«Вот в палате у меня Вадик умер! Я хожу, ору на всю больницу, никого, нигде, ни на посту, ни одного врача, ни медсестры! Вот так и умирают у нас люди!» — кричит мужчина, периодически сбиваясь на ненормативную лексику.
В минздраве Свердловской области сообщили, что по информации об отсутствующем в отделении медперсонале во время нахождения в палате трупа проводится проверка. До настоящего времени с жалобами в адрес администрации больницы или минздрава никто из родственников или автор съёмки не обращались.