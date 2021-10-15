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«Ночлежка» открывает в Петербурге пункты обогрева для бездомных

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Благотворительная организация «Ночлежка» открывает в Петербурге пункты обогрева, в которых может переночевать любой человек, не имеющий крыши над головой, бесплатно и без каких-либо документов.

15 октября открылся пункт в Гавани на Васильевском острове, а с 16 октября начнет работу палатка у метро «Площадь Мужества», сообщили в «Ночлежке». Обе палатки будут работать ежедневно с 20:00 до 8:00.

Пункты обогрева представляют собой отапливаемые палатки, рассчитанные на 50 человек. Здесь любой нуждающийся может переночевать, получить горячее питание, а при необходимости медицинскую помощь.

«В 2020 году в палатках «Ночлежки» переночевали 712 человек. Они останавливались у нас 10 403 раза. Многим из них пункты обогрева помогли пережить холода и сохранить здоровье. Для некоторых стали точкой входа в другие проекты «Ночлежки» и первым шагом на пути к обычной жизни», — говорит координатор проекта Аня Малинина.

Чтобы принять одного человека на ночь, благотворительная организация тратит 300 рублей. В «Ночлежке» подчёркивают, что пункты обогрева работают благодаря помощи бизнеса, а также за счёт частных пожертвований.

Все желающие могут поддержать работу организации на сайте «Ночлежки».

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