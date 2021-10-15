«Это ад». В доме, где жил Пушкин, коммунальщики покрасили стены без согласований

«В парадной дома, где жил Пушкин и написал «Руслан и Людмила» и оду «Вольность», ЖКС начал ремонт. Это ад. Смотреть невозможно», — возмущается гид.

Различные элементы и печь парадной, которые были голубого цвета, теперь покрывают коричневой краской. На возвращение к родному оттенку процедура не похожа и наверняка должна была согласовываться с комитетом по охране памятников.



Однако там заявили, что проектная документация на проведение работ по ремонту лестниц и парадных до настоящего времени в комитет не предоставлялась, а разрешение на проведение работ не выдавалось.