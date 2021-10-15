«Это ад». В доме, где жил Пушкин, коммунальщики покрасили стены без согласований

«В парадной дома, где жил Пушкин и написал «Руслан и Людмила» и оду «Вольность», ЖКС начал ремонт. Это ад. Смотреть невозможно», — возмущается гид.
Различные элементы и печь парадной, которые были голубого цвета, теперь покрывают коричневой краской. На возвращение к родному оттенку процедура не похожа и наверняка должна была согласовываться с комитетом по охране памятников.
Однако там заявили, что проектная документация на проведение работ по ремонту лестниц и парадных до настоящего времени в комитет не предоставлялась, а разрешение на проведение работ не выдавалось.
автор видео читатель «Фонтанки»
«В целях подтверждения факта самовольных работ и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности КГИОП организованы контрольно-надзорные мероприятия. В случае подтверждения факта проведения самовольных работ КГИОП предпримет меры, направленные на устранение выявленных нарушений», — сказали там.
Как сообщил «Фонтанке» бригадир, который курирует работы в доме, в памятнике проходит плановый косметический ремонт. «Мы расчищали, там внизу зеленый цвет, а сейчас все синее. Сейчас будем красить в бежевый, такой цвет жильцы выбрали», — сказал он.
В самом ООО «Жилкомсервис №1 Адмиралтейского района» сообщили, что это «поддерживающий» ремонт, а не реставрационный, поэтому согласований с КГИОП по цвету он не требует. «Он не влияет на кгиоповские декоративные элементы», — сказала в разговоре с «Фонтанкой» инженер ПТО.