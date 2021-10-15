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«Это ад». В доме, где жил Пушкин, коммунальщики покрасили стены без согласований

В Адмиралтейском районе Петербурга, в доме 185 по набережной реки Фонтанки, текущий ремонт превратился в «кошмар» для ценителей прекрасного. О сомнительной покраске стен в памятнике архитектуры, в котором после выпуска из лицея в квартире родителей жил Александр Пушкин, «Фонтанке» 15 октября сообщила экскурсовод Полина.

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Печать
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
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«В парадной дома, где жил Пушкин и написал «Руслан и Людмила» и оду «Вольность», ЖКС начал ремонт. Это ад. Смотреть невозможно», — возмущается гид.

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Различные элементы и печь парадной, которые были голубого цвета, теперь покрывают коричневой краской. На возвращение к родному оттенку процедура не похожа и наверняка должна была согласовываться с комитетом по охране памятников.

Однако там заявили, что проектная документация на проведение работ по ремонту лестниц и парадных до настоящего времени в комитет не предоставлялась, а разрешение на проведение работ не выдавалось.

автор видео читатель «Фонтанки»

«В целях подтверждения факта самовольных работ и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности КГИОП организованы контрольно-надзорные мероприятия. В случае подтверждения факта проведения самовольных работ КГИОП предпримет меры, направленные на устранение выявленных нарушений», — сказали там.

Как сообщил «Фонтанке» бригадир, который курирует работы в доме, в памятнике проходит плановый косметический ремонт. «Мы расчищали, там внизу зеленый цвет, а сейчас все синее. Сейчас будем красить в бежевый, такой цвет жильцы выбрали», — сказал он.

В самом ООО «Жилкомсервис №1 Адмиралтейского района» сообщили, что это «поддерживающий» ремонт, а не реставрационный, поэтому согласований с КГИОП по цвету он не требует. «Он не влияет на кгиоповские декоративные элементы», — сказала в разговоре с «Фонтанкой» инженер ПТО.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

Дом на набережной реки Фонтанки, 185, был построен в конце XVIII века и в конце XVIII — начале XIX веков представлял собой двухэтажное здание на высоком полуподвале в десять окон по лицевому фасаду. Он принадлежал вице-адмиралу Клокачеву, командиру придворной флотилии при Александре I. Весной 1814 года на втором этаже дома Клокачева поселились родители Александра Сергеевича Пушкина. Вначале приехали из Москвы Надежда Осиповна, мать поэта, со своей матерью Марией Алексеевной и двумя детьми — Ольгой и Львом. Дом несколько раз перестраивался. Автором последнего варианта в 1903 году стал архитектор Павел Мульханов.

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Комментарии (6)

AP-SPb
По приведённым фото сложно что-то понять. Но если все визги по поводу замазанной отвратно-голубой краской изразцовой печки, то душевное здоровье "экскурсовода Полины" вызывает бооольшие вопросы. Да и бежевые стены с коричневым декором смотрятся куда более эстетично, чем равномерно-противно-голубые.
По уму, конечно, все надо расчищать, печь реставрировать и потом аккуратно красить с выделением декоративных элементов. Но явно не в голубой.
266319786
Варвары! Вместо того чтобы собрать с 40 жильцов миллионов 10 на согласование и экспертизу закрасили такую красивую голубенькую красочку такой некрасивой коричневенькой. А ведь судя по состоянию подьезда он сохранился с Пушкинских времен в первозданном виде. Гений лично валиком камин в голубой цвет красил.
Аппаратчик мокрой классификации
А что?! Веселенько вышло.
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