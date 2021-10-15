Томский губернатор предупредил о «десятой волне коронавируса»

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что Россию ждут всё новые волны коронавируса, если темпы вакцинации останутся такими же низкими. Глава региона 15 октября выступил с видеообращением к населению.
«Лекарства от ковида не было и нет. Единственный способ обезопасить себя — это вакцина. Но если мы будем прививаться такими темпами, то встретим не только четвертую, но и пятую, и десятую волну эпидемии. Давайте ответим себе на вопрос: мы этого хотим?» — сказал Жвачкин.
Он также заявил, что в Томской области с 15 октября вводят обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, а с 8 ноября — ограничения на посещение мест с массовым скоплением людей. По словам губернатора, около
«Но ведь вакцины от ковида создаются на тех же заводах теми же профессионалами. Ведь наша школа вирусологов одна из сильнейших в мире. Почему же теперь мы стали слушать дилетантов из Интернета? Нужно бояться не вакцины, нужно бояться умереть», — подытожил томский губернатор.
Напомним, в России второй день подряд устанавливаются рекорды по количеству заболевших и умерших от COVID-19 за сутки.