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Томский губернатор предупредил о «десятой волне коронавируса»

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что Россию ждут всё новые волны коронавируса, если темпы вакцинации останутся такими же низкими. Глава региона 15 октября выступил с видеообращением к населению.

«Лекарства от ковида не было и нет. Единственный способ обезопасить себя — это вакцина. Но если мы будем прививаться такими темпами, то встретим не только четвертую, но и пятую, и десятую волну эпидемии. Давайте ответим себе на вопрос: мы этого хотим?» — сказал Жвачкин.

Он также заявил, что в Томской области с 15 октября вводят обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, а с 8 ноября — ограничения на посещение мест с массовым скоплением людей. По словам губернатора, около 98 % госпитализированных с коронавирусом не привиты. Жвачкин напомнил, что в СССР 100 % людей прививались от полиомиелита, оспы, кори и других заболеваний — и это не сделало людей слабее.

«Но ведь вакцины от ковида создаются на тех же заводах теми же профессионалами. Ведь наша школа вирусологов одна из сильнейших в мире. Почему же теперь мы стали слушать дилетантов из Интернета? Нужно бояться не вакцины, нужно бояться умереть», — подытожил томский губернатор.

Напомним, в России второй день подряд устанавливаются рекорды по количеству заболевших и умерших от COVID-19 за сутки.

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Комментарии (5)

nuga
Австралия в натуре,они повторяют одну методичку о вечности ковида и прививок. Уколовшись раз,население ложится на вакцинный конвеер до своего час Х.Бустеры не за горами.
kоt-obormot
Просто парад какой то, тех самых "лавровых".
либералЪ76
Иногда лучше жевать!
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