Томский губернатор предупредил о «десятой волне коронавируса»

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что Россию ждут всё новые волны коронавируса, если темпы вакцинации останутся такими же низкими. Глава региона 15 октября выступил с видеообращением к населению.



«Лекарства от ковида не было и нет. Единственный способ обезопасить себя — это вакцина. Но если мы будем прививаться такими темпами, то встретим не только четвертую, но и пятую, и десятую волну эпидемии. Давайте ответим себе на вопрос: мы этого хотим?» — сказал Жвачкин.

