Петербуржец получил открытый перелом носа в долгой войне с дверцей электросчетчика. Приставы помогли добиться денег

Как сообщает 15 октября пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу, в Московский районный отдел поступил исполнительный лист, выданный Московским райсудом, в отношении районного Жилкомсервиса. По решению суда управляющая компания должна была выплатить местному жителю 93 тысячи рублей за моральный вред.

Управляющую компанию заставили расплатиться после того, как мужчина, выходя из своего дома, получил серьёзную травму. Компенсация морального вреда составила почти 100 тысяч рублей, её помогли получить судебные приставы.

Травму мужчина получил так. В один прекрасный день, спускаясь по лестнице многоквартирного жилого дома, он заметил, что на первом этаже, рядом с почтовыми ящиками, у электросчетчика открыта дверца. Он хотел было её закрыть, но тут на него упала металлическая крышка, лежавшая над дверцей. Удар пришёлся по носу. Мужчину госпитализировали. Медики поставили ему диагноз «открытый перелом со смещением носа» и провели операцию под местной анестезией. Это была последняя капля. Мужчина уже много раз обращался в управляющую компанию относительно открытой дверцы электрощита, а после получения травмы пошёл в суд.



«Суд поддержал взыскателя, обратив внимание, что причинение травмы мужчине стало возможным вследствие ненадлежащего содержания общего имущества. Коммунальной службой не были должным образом организованы и произведены своевременный осмотр электрощита и устранение неисправностей», — отмечается в сообщении



Судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на средства должника, находящиеся в банке. В итоге деньги сняли со счёта УК и передали взыскателю.

